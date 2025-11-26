Jurado popular del caso del bebé asesinado en Albacete se encierra para deliberar tras semana y media de juicio

Juicio contra la acusada de asesinar a su bebé en Albacete abandonándolo en una papelera. - TSJCM

ALBACETE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Audiencia Provincial de Albacete ha entregado este miércoles las preguntas que el jurado popular del caso del recién nacido presuntamente asesinado por su propia madre tendrá que responder durante su deliberación, durante la que estarán aislados y que ha comenzado a mediodía, tras semana y media de juicio.

El proceso llega a su tramo final después de los testimonios de la acusada, quien ha sostenido en todo momento que padecía un embarazo críptico, síndrome de negación del estado de gestación, hasta que llegó el momento del parto. También señaló que fue su ex marido y su ex suegra quienes se deshicieron del bebé y que estaba en estado de shock por la situación y la pérdida de sangre. Además, aseguró que su marido le advirtió que no dijera nada del bebé cuando acudieron al hospital. La defensa ha pedido la absolución de su cliente y en caso de que se niegue, que se tengan en cuenta los atenuantes de trastorno mental y confesión de los hechos.

La Fiscalía ha mantenido su petición de prisión permanente revisable para la acusada y ha descartado, acorde a las investigaciones policiales, que los familiares de la madre estuvieran involucrados. La acusación ha considerado probados los hechos de que la procesada planificó deshacerse del bebé y fue consciente en todo momento del embarazo en base a los testimonios del personal médico que la atendió y las búsquedas que realizó en internet durante los meses de gestación sobre métodos abortivos.

La magistrada ha recordado a los miembros del jurado que tendrán que votar, sin tener posibilidad de abstenerse, si están a favor o en contra de que se hayan probado los hechos tratados en el juicio, los cuales tendrán que justificar desde la objetividad.