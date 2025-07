La justicia vuelve a dar la razón al alcalde Valdepeñas y avala la expulsión de la portavoz de PP en un pleno

CIUDAD REAL 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Valdepeñas y ha dado por buena la expulsión por parte del alcalde, Jesús Martín, de la portavoz del PP en el Consistorio, Cándida Tercero, tras llamarla a orden por tres veces.

El Juzgado desestima así el recurso interpuesto por Tercero tras ser expulsada del pleno municipal el pasado 4 de noviembre de 2024, ya que consideró vulnerados sus derechos fundamentales de participación en los asuntos públicos, recogidos en el artículo 23.1 Constitución Española.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, de la grabación del pleno se desprende que el alcalde actuó "con el máximo respeto a los derechos fundamentales que se dice vulnerados, siendo el aquí recurrente-apelante el que actúa con claro abuso de derecho".

"Pretender que no se le advirtió en la segunda llamada al orden con la expulsión no es sino llegar a un extremo inusitado de formalismo al interpretar el artículo 95, puesto que es cierto que en la segunda llamada al orden, no se le advirtió con la expulsión sino que simplemente se le llamó al orden, pero esta advertencia se realizó con posterioridad, con precisión, atendiendo al pleno conocimiento que tenía el aquí recurrente del orden que se debe llevar en un pleno", señala el fallo.

A ello añade que Martín tuvo el "exquisito comportamiento" de intentar reconducir el comportamiento de la concejal para poder desarrollar adecuadamente el pleno, "pero fue el continuado comportamiento de la recurrente el que llevó a que el alcalde tuviese que acordar la expulsión, que en la práctica no llevó a cabo, si bien impidió que el aquí actor siguiese interviniendo".

No se advierte, por tanto, según continúa el juzgado, "ninguna" vulneración de derecho fundamental de los alegados por la apelante.

Finalmente, y habiéndose desestimado íntegramente las pretensiones de la parte actora, se le impone también a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valdepeñas el pago de las costas procesales.