Karmento, Premio Nacional de Folclore 'Juan Cañí' 2025. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de febrero la Casa de Cultura 'Rafael Zárate Molero' acogerá la gala de entrega del galardón nacional de folclore 'Juan Cañí', que otorga la Agrupación de Música y Danza 'Manuel de Falla', y que este año ha recaído sobre Karmento, artista albaceteña que fusiona en su música folclore y vanguardia.

En 2023 fue Rozalén; en 2024, Tanxugueiras. Ahora, la Agrupación de Música y Danza 'Manuel de Falla' ha escogido a la artista Karmento para su V Galardón Nacional de Folclore 'Juan Cañí', según ha dado a conocer la asociación manzanareña en una rueda de prensa, en la que el concejal de Cultura, Jesús Romero, ha puesto en valor este premio que otorga cada año 'Manuel de Falla', para reconocer a quienes trabajar por "divulgar, mantener y fomentar nuestro folclore".

El Ayuntamiento de Manzanares, informa en nota de prensa, trabaja en colaboración con esta agrupación, así como con el resto de colectivos culturales locales, para "mantener vivas nuestras raíces y crear espacios para que el folclore siga creciendo y dialogando con las nuevas generaciones".

Para la AMYD 'Manuel de Falla', el galardón 'Juan Cañí' se ha logrado consolidar en el tiempo como un acto de reconocimiento y una oportunidad para continuar promocionando nuestra cultura y tradiciones.

En este sentido, desde la agrupación destacan el trabajo de Karmento, artista manchega, natural de Bogarra (Albacete) que, a través de la "fusión de folclore y vanguardia", logra acercar la música popular a todo el público.

Carmen Toledo Sánchez 'Karmento', que recibirá este premio el próximo 1 de febrero a las 12.30 horas en la Casa de Cultura 'Rafael Zárate Molero', es la protagonista del cartel anunciador de este año.

La obra, creada por el alumnado de arte del 'CADI Manzanares', está alineada con la identidad artística de Karmento, logrando un equilibrio entre modernidad y raíz, para retratar a una voz que nace de lo popular y se proyecta hacia el futuro.

La monitora del taller, Virginia Caro, ha asegurado que este proyecto ha sido "muy enriquecedor" para los usuarios y usuarias que, desde el primer momento han sabido plasmar la esencia de la artista en este cartel.

Desde la Agrupación de Música y Danza 'Manuel de Falla' y el Ayuntamiento invitan a todo el público de Manzanares a acompañarles en la ceremonia de entrega del V Galardón Nacional de Folclore 'Juan Cañí'. Las invitaciones se pueden recoger el viernes 23 y lunes 26 de enero en la sede de la asociación, de 19.00 a 21.00 horas.