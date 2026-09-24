Ken Stringfellow, Smile, Nat Simons, Levitants y Mycrocemento pasarán por Guadalajara dentro del ciclo 'Moderno Sonoro'

Presentación de Moderno Sonoro. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Moderno de Guadalajara acogerá durante los cuatro jueves de octubre la cuarta edición del encuentro musical 'Moderno Sonoro', un ciclo de conciertos que combinará artistas consolidados con bandas emergentes para ofrecer al público una experiencia musical "más cercana, íntima y personal".

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha presentado esta programación acompañado por el director de Escenarios Culturales del Ayuntamiento de Guadalajara, Julio Gómez, y por el promotor del ciclo, Javier García 'Jave', según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Moderno Sonoro es todavía un ciclo joven, pero ha sabido construir una personalidad muy reconocible: acercar la música al público, abrir el Teatro Moderno a nuevas sonoridades y crear un espacio en el que convivan trayectorias consolidadas y talentos que están comenzando a encontrar su lugar", ha explicado Toquero.

El ciclo comenzará el jueves 1 de octubre con Ken Stringfellow, cofundador de The Posies y colaborador de artistas como REM, Neil Young o Patti Smith, que compartirá escenario con Flecha.

El 8 de octubre será el turno del pop ecléctico de Smile, acompañado por Yurgen. La programación continuará el 15 de octubre con Nat Simons, una de las voces destacadas del rock español actual, junto a The Sweet River Band.

Finalmente, Levitants y Mycrocemento cerrarán el ciclo el 22 de octubre con una noche dedicada al rock alternativo y a los nuevos sonidos.

Julio Gómez ha destacado que "el Teatro Moderno es el espacio idóneo para este tipo de conciertos, porque permite reducir la distancia, con un máximo de 200 asistentes, entre quienes están sobre el escenario y quienes escuchan". "Ese ambiente cercano forma parte de la identidad del ciclo", ha añadido.

Por su parte, 'Jave' ha señalado que la programación "reúne cuatro propuestas principales que pueden encasillarse dentro del indie, pero son totalmente diferentes entre sí y cuatro grupos invitados que tendrán la oportunidad de compartir escenario y público, favoreciendo ese diálogo entre artistas que define 'Moderno Sonoro'".

Todos los conciertos comenzarán tras la apertura de puertas, prevista a las 19.30 horas, y las entradas tendrán un precio de 6 euros, pudiendo conseguir el abono de las cuatro citas por solo 20 euros en las taquillas del Teatro Moderno, en las Taquillas del Teatro Buero Vallejo y en la web teatromoderno.guadalajara.es.

Toquero ha reafirmado "el compromiso municipal con una programación cultural diversa que permita escuchar, descubrir y construir nuevos públicos". "Cuatro jueves. Ocho propuestas. Un teatro preparado para volver a sonar", ha cerrado.