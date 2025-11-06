El Lanza pide 150.000 euros menos de subvención a Diputación tras su "consolidación" para "ahorrar costes al ciudadano"

CIUDAD REAL 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva dirección del Diario Lanza va a pedir a la Diputación de Ciudad Real una reducción de 150.000 euros anuales de la subvención recibida para su funcionamiento, tal y como ha informado a Europa Press el citado medio.

Un movimiento incardinado en la estrategia de "consolidación del inicio de la nueva etapa" de este medio público, que de esta forma "reduce su coste para los ciudadanos".

Recuerdan que el Diario Lanza es uno de los servicios públicos que ofrece la Diputación de Ciudad Real a los vecinos de la provincia. "El compromiso con la verdad, el periodismo de calidad y el servicio a todos los pueblos de Ciudad Real se ve reforzado con la consolidación en los próximos días de una reducción de la subvención directa que recibe el medio por valor de 150.000 euros", aputan desde el periódico.

Explican, además, que en los últimos años, el coste del periódico ha tenido que superar diversas crisis económicas, la dificultad de mantenerse como medio digital y en papel y el reto de conseguir ser atractivo para lectores y clientes.

Tras el nuevo período iniciado en la dirección del periódico a finales de mayo de 2025 se han realizado reformas estructurales "de primer nivel" que permiten por primera vez en años "acometer una reducción de la subvención que la Diputación otorga al periódico para garantizar su correcto funcionamiento".

Es así como en los próximos días se solicitará una subvención de 750.000 euros a la Diputación de Ciudad Real que permita en el año 2026 mantener "la independencia del medio y su carácter de servicio público".

Esta subvención supone un ahorro de 150.000 euros con respecto a lo que se ha venido solicitando en años anteriores.

Lanza se ha enfrentado en los últimos meses a una "profunda transformación en cuanto a contenidos, diseño de la portada y mayor presencia en la vida de la provincia", asegura la dirección, que apunta a su consolidación "como el medio líder a nivel digital en la provincia", según OJD, que deja al periódico como "tercer digital más leído de Castilla-La Mancha".

Edición que además apuesta por nuevos formatos como los 'Desayunos Lanza' donde el nuevo obispo de Ciudad Real se pudo dar a conocer a los lectores del medio y principales instituciones; o la presencia en los cines de verano organizados por el periódico, además del apoyo a la Feria Taurina de Ciudad Real.

Desde el periódico explican que, aunque este año 2025 "todavía se han arrastrado decisiones del pasado que han dificultado la viabilidad del medio", se trata de "todo un éxito de gestión el recorte en la subvención para 2026".