'Legado Artesano' Estrena Participación En Forma Design Fair Madrid Y Extiende A ARCO Su Presencia - JCCM

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Legado Artesano', la marca de promoción de la artesanía de Castilla-La Mancha impulsada por el Gobierno regional, estrena participación en la primera edición de Forma Design Fair Madrid, la primera feria del diseño coleccionable enmarcada en la programación de Madrid Design, en la que 'Legado Artesano' ha contado también con un espacio propio en una cita que ha reunido a más de 20.000 visitantes.

Así lo ha destacado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez, que ha señalado también que la promoción de la artesanía regional se extiende en estos días también a ARCO, ha informado la Junta en nota de prensa.

La directora general ha visitado, acompañada del director de Madrid Design, Álvaro Matías, las obras artesanas de la región que forman parte de Forma Design Fair Madrid, que cuenta con la presencia, a través de 'Legado Artesano', de los artesanos Luis Machi y Rubén Fabuel, y en el que también están representados los artesanos Ramón Cobo, Justino del Casar y Aniana Heras, además de La Ebanistería y Cerámica San Ginés.

Forma es una iniciativa pionera en el marco de Madrid Design que ofrece a los expositores participantes un fin comercial directo, a través de la exposición que se encuentra ubicada en la Nave 17 de Matadero Madrid.

"El espacio de 'Legado Artesano' en Madrid Design ha tenido un gran impacto en una cita que ha reunido este año a más de 20.000 visitantes, a quienes hemos conseguido trasladar ese maridaje entre técnicas artesanas que ha sido 'Materia expandida', y que ahora tiene continuidad en esta primera edición de Forma", ha indicado la directora general, que ha valorado la importancia de que la artesanía regional esté presente en los grandes escaparates de la artesanía y el diseño tanto a nivel nacional como internacional.

Por ello, ha avanzado la presencia de 'Legado Artesano' en el calendario de muestras y grandes espacios del diseño y la artesanía, señalando que el Gobierno regional va a apoyar esta promoción en espacios como Bridal Barcelona, Milán Design o Casa Decor, así como la alianza con el mundo de la moda en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, "como también estamos en la edición de este año de ARCO, con un espacio, 'Tránsitos. De la tierra al arte', como resultado de la colaboración entre artistas y artesanos y artesanas de Castilla-La Mancha y que tiene como resultado un espacio único, que entronca con lo mejor del diseño contemporáneo".

En este espacio de 'Legado Artesano' en ARCO participan Sergio Rosa, en colaboración con la artista Maya Pita-Romero; Ramón Cobo, en colaboración con la artista Irene Infantes, y Juan Manuel Marcilla, en colaboración con Carles Tarrasó.

"Vamos a continuar apoyando la promoción de nuestra artesanía en estos grandes espacios, porque estamos convencidos de que la tradición y la manera única que tienen nuestros profesionales de elaborar pieza a pieza sus creaciones tienen la capacidad de dotar a estos grandes escenarios del diseño y del arte un carácter especial y único, y porque la artesanía de Castilla-La Mancha está a la vanguardia en todos estos ámbitos", ha señalado la directora general.

En este sentido, Arantxa Pérez ha recordado que una de las grandes citas en el calendario de la artesanía regional tendrá lugar el 8 de abril con la celebración en Toledo del I Congreso Internacional de Artesanía de Castilla-La Mancha, en torno al cual el Gobierno regional está conformando una programación que sitúe el foco nacional e internacional del mundo de la artesanía sobre 'Legado Artesano'.