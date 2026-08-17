El legado de las mujeres de Checa rompe su "silencio rural" y queda editado en el libro 'Mujeres con voz propia'

Editan en Checa el libro 'Mujeres con voz propia' - JUNTA C-LM

GUADALAJARA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López Tomé, ha asistido a la presentación del libro 'Mujeres con voz propia', editado por la Asociación de Mujeres de Checa con el apoyo económico de la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer.

En la actualidad, la Asociación de Mujeres de Checa cuenta con 58 socias, que han impulsado la elaboración de este libro a través de distintas fases, como una primera consulta de documentos y fuentes públicas, una investigación participativa con distintas entrevistas a mujeres del pueblo o las posteriores labores de contraste, análisis y edición.

La publicación, impulsada en el marco del 50 aniversario de la instauración de la democracia en España, se ha propuesto "recuperar del silencio rural" las historias de decenas de mujeres "cuyas dedicaciones y labores resultaron imprescindibles" en la historia de Checa, sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad agrícola y ganadera, la vida en el hogar y la fijación de población.

López Tomé ha puesto en valor "el proceso participativo" que ha servido para acceder a las fuentes documentales que han posibilitado "rescatar historias individuales imprescindibles y que hoy deben ser fuente de inspiración para las mujeres del presente", ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante la presentación, a la que también ha asistido la delegada provincial de Igualdad, Laura Gil o el alcalde del municipio, Jesús Alba; López Tomé ha recordado que instrumentos como el Estatuto de las Mujeres Rurales o la Ley contra la Despoblación, impulsados por el presidente regional, Emiliano García-Page, han contribuido de forma decisiva a una mayor participación de las mujeres en el mundo rural, y a un cada vez mayor reconocimiento.