La Legión se prepara en Chinchilla de Montearagón para su próximo despliegue en Eslovaquia

Ejercicio tácticco en Chinchilla de Monte-Aragón. - MINISTERIO DE DEFENSA

ALBACETE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Legión se está instruyendo en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) para su próximo despliegue en Eslovaquia, en el flanco este de la OTAN, donde España lidera la brigada multinacional.

En un comunicado, el Ejército de Tierra ha explicado que el ejercicio táctico 'Monte Arruit' tiene como objetivos específicos los de integrar de forma efectiva las capacidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate mediante la simulación de escenarios complejos, además de fortalecer la cohesión, interoperabilidad y capacidad de combate en operaciones multinacionales.

Bajo una persistente lluvia, más de 700 legionarios y unos 200 vehículos tácticos y piezas artillería del Tercio 'Alejandro Farnesio', Grupo de Artillería, Grupo Logístico, Bandera de Cuartel General y Bandera de Zapadores, han conducido ejercicios con fuego real y explosivos, tanto en ambiente diurno como nocturno.

El coronel Fernando Sánchez Pérez, jefe del contingente, ha incidido en que "la clave del éxito es la innovación, implementando los medios y procedimientos más recientes para adaptarse a los nuevos escenarios y amenazas a los que debe hacer frente la OTAN".

El general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Carlos Jesús Melero Claudio, ha visitado a las unidades desplegadas para comprobar el grado de preparación del contingente durante la conducción de un tema táctico convencional de alta intensidad.