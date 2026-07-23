Se levanta el confinamiento y la evacuación de urbanizaciones afectadas en Almorox (Toledo) por el incendio

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El confinamiento y la evacuación de las urbanizaciones afectadas por el incendio de Almorox (Toledo) se han levantado en la tarde de este jueves.

Tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se levantan las medidas de confinamiento de la urbanización El Romillo y la evacuación de El Pinar.

El fuego, que se originó este miércoles por la tarde, ha descendido a nivel 0 y los medios aéreos ya se han retirado. En la zona trabajan 4 medios terrestres y 15 personas.

SANTA CRUZ DE RETAMAR

Por otro lado, la evolución del incendio ha obligado a confinar varias calles de la urbanización Calalberche en el municipio toledano de Santa Cruz de Retamar. Los vecinos de la misma han recibido un Es-Alert.

Se ha decretado el alejamiento de las calles Atenas, Río Segre, Río Gallego, Río Jarama, Río Miño, Río Júcar, Río Genil, Río Segura, Río Tajo, Río Tormes, Río Ter y Río Turia y el confinamiento del resto de calles de la urbanización.

AFECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID

El fuego ya ha calcinado 890 hectáreas, de las que alrededor de 600 corresponden a la Comunidad de Madrid, principalmente en el término municipal de Villa del Prado.

Más de un centenar de vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche de Villa del Prado permanecen este jueves alojados en el polideportivo de la localidad.