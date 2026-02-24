La Ley de Farmacia de C-LM llegará al pleno de Cortes con 8 enmiendas asumidas y otras 41 a debate

Sesión de la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha destinada a abordar la tramitación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico. - CARMEN TOLDOS/CORTES C-LM

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha ha abordado este martes el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Farmaceutico, con la incorporación de 8 enmiendas, cinco presentadas por el PSOE y otras 3 incorporadas por el PP, que han contado con el voto favorable de los socialistas en la Comisión, quedando vivas 41 enmiendas para el debate en pleno.

Por otra parte, el PSOE ha señalado que otras cuatro enmiendas presentadas por el PP resultan idénticas a enmiendas presentadas por ellos y ha presentado 2 transaccionales a enmiendas del PP, si bien estas han sido rechazadas por los 'populales' de cara a contar con más tiempo para analizarlas.

Por parte de Vox, el diputado Iván Sánchez ha presentado sus de 12 enmiendas, todas ellas rechazadas en el dictamen de la comisión con el voto contrario del PSOE.

Entre la enmiendas, Sánchez ha destacado la incorporación de garantías para "la objeción de conciencia de los profesionales farmacéuticos". "Hay que proteger en todo caso esa libertad de conciencia frente al totalitarismo que pretenda criminalizarles y atentar contra esos farmacéuticos", ha afirmado Sánchez, aludiendo a fármacos "que provocan el aborto" y a "bloqueadores hormonales, de los cuales nunca y por sentido común se debería administrar a menores de edad".

También ha expuesto enmiendas destinadas a sustituir "ciudadano" por "paciente o usuario", así como para "fortalecer el concepto de farmacia comunitaria como un agente asistente". Asimismo, ha señalado a enmiendas destinadas a "favorecer la conciliación" como la propuesta de modificación del "artículo 25 relativo a la presencia y actuación profesional del farmacéutico".

Sobre las enmiendas presentadas por los demás grupos, el portavoz de Vox ha señalado que en el caso del PP recogen "de buen grado" las que están destinadas a "facilitar las relaciones entre médicos y farmacéuticos", así como la destinada a "la entrada en vigor de forma progresiva" de la norma.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el PSOE, Sánchez ha señalado que "son enmiendas presentadas con carácter técnico y de hecho coincidimos en una".

EL PP CRITICA LA TRAMITACIÓN POR URGENCIA

De su lado, el portavoz del Partido Popular en Sanidad, Juan Antonio Moreno, ha introducido 34 enmiendas al proyecto de Ley, afirmando que aunque "este texto fundamentalmente es una modificación que en parte es una adecuación a la normativa estatal", en los elementos introducidos por el Ejecutivo regional "tiene mucha controversia".

Durante su intervención, Moreno ha realizado una alusión crítica a la tramitación de la Ley, apuntando que, dado el carácter de urgencia declarado de la tramitación de la norma, el plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado 13 de diciembre. Así, el diputado del PP ha señalado que la urgencia "sólo obedece a limitar la acción de los grupos de la oposición en beneficio del Gobierno de Emiliano García-Page", añadiendo que desde su formación se están "planteando elevar una queja formal a la Mesa de las Cortes".

En cuanto al contenido de las enmiendas, Moreno ha señalado que están "relacionadas con la comunicación médico-farmacéutico, los establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos veterinarios, la atención farmacéutica en centros penitenciarios, la conciliación familiar, las funciones de la oficina de farmacia, la atención farmacéutica domiciliaria o la jubilación activa".

Entre las enmiendas que "afectan directamente al desarrollo, a las consecuencias de la aprobación de esta ley", el portavoz del PP ha subrayado la destinada a abordar "el modelo de dispensación domiciliaria" de fármacos en la región, la relacionada con la relación médico-farmacéutico y el uso de los historiales farmacéuticos de los pacientes "porque con ello se fomenta el uso más eficiente y efectivo de los recursos sanitarios disponibles".

También se ha detenido en la enmienda destinada presentada con el objetivo de que la jubilación de los farmacéuticos no constituya "la caducidad de la autorización administrativa", interpretando que "la exigencia del farmacéutico adjunto contradice el espíritu de la jubilación activa".

Sobre las enmiendas presentadas por Vox, el portavoz del PP ha trasladado su apoyo a una y la abstención en otras cuatro, con un voto contrario a un total de siete enmiendas, dado que "como consecuencia de esas enmiendas se modifica todo lo demás", lo que requeriría "un desarrollo jurídico" posterior.

PSOE DEFIENDE LA ADAPTACIÓN A "LA REALIDAD SOCIAL" DE LA FARMACIA

En cuanto al PSOE, su portavoz, Ángel Tomás Godoy, ha elogiado el contenido de la norma para adaptar la legislación de farmacia "a la realidad social, territorial y a la normativa actual".

En este sentido, ha subrayado la ampliación de competencia de la Administración sanitaria "para desarrollar programas específicos en materia farmacéutica, permitiendo mayor capacidad de intervención en función de las necesidades sanitarias y territoriales".

También ha destacado la incorporación de "una asistencia farmacéutica específica para zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación alineadas con la estrategia regional frente a la despoblación".

Sobre las 5 enmiendas presentadas por el PSOE, Godoy ha señalado que se trata de "enmiendas que se han trabajado con el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, algo que se ha venido haciendo durante el desarrollo de esta ley".

En cuanto a las enmiendas presentadas por el PP, Godoy ha señalado la aceptación por parte de su grupo de cuatro enmiendas, así como la absorción de otras cuatro coincidentes con sus propias enmiendas. Además, ha presentado transaccionales a otras dos enmiendas, con el objetivo de alcanzar "el máximo consenso" posible para "generar seguridad jurídica".

Tres transacciones que, a priori, el PP no ha aceptado, dejando "el debate vivo" para poder analizarlas "con más detenimiento", según ha respondido Moreno.

El Grupo Parlamentario Socialista ha trasladado su rechazo a las otras 22 enmiendas, argumentando que, en la mayoría de ellas, "la Comunidad Autónoma no es competente para legislar en esa materia".

Por otra parte, sobre las enmiendas de Vox, Godoy ha afirmado que su premisa de situar al "usario en el centro" es "algo absolutamente falso", ya que sus enmiendas "tienen un marcado carácter ideológico". "Vienen con una actitud preconcebida", ha afirmado.

En este sentido, se ha referido a la objeción de conciencia argumentada en una de sus enmiendas por Vox, afirmando que buscan suprimir un artículo que "respeta la objeción de conciencia del personal farmacéutico pero incide en que la atención a los ciudadanos se tiene que prestar".