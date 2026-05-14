La ley para reducir brechas de género en C-LM ultima detalles para poder iniciar la consulta pública en próximas semanas

La consejera de Igualdad Sara Simón, en el IES Arcipreste de Canales, en Recas (Toledo). - JCCM

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley de Medidas para Reducir las Brechas en el Ámbito Económico de Castilla-La Mancha, que tendrá una parte importante relacionada con "los cuidados y con la educación", ultima detalles para que en las próximas semanas se puedan iniciar los trámites de consulta pública e "ir cumpliendo todos los ítems para llegar a las Cortes y ser aprobada".

La Ley, tal y como ha afirmado la consejera de Igualdad, Sara Simón, este jueves en su visita al IES Arcipreste de Canales, en Recas (Toledo), "ha sido trabajada a través de grupos focales y de los agentes sociales".

Simón ha asistido a una de las primeras jornadas en las que, como ha explicado, jóvenes de 2º de la ESO, a través de la pieza de teatro 'Fuera de juego. Una obra sobre nuevas masculinidades' y de un coloquio posterior, se forman en igualdad con historias cotidianas, enmarcadas en un vestuario deportivo.

"Creemos en el poder transformador de la cultura y de ahí, que estas formaciones se desarrollen a partir de una obra de teatro y de un coloquio en el que reflexionan sobre cómo ha sido el reparto tradicional de los cuidados, los roles de género y las nuevas masculinidades, para que comprendan que hay que romper con estructuras machistas asumidas por tradición", ha explicado.

Tal y como ha apuntado Simón, esta formación, enmarcada en el Plan Corresponsables, alcanzará a 4.300 jóvenes de 35 institutos, en 25 localidades de la región.

Es un programa al que la Consejería de Igualdad, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, destina una inversión de 115.360 euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, en una comparecencia ante los medios, acompañada por el alcalde de Recas, Eliseo Ocaña; la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López y el director del centro, Carlos Navarro, la consejera ha insistido en que