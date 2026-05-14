La ley para reducir brechas de género en C-LM ultima detalles para poder iniciar la consulta pública en próximas semanas

La consejera de Igualdad Sara Simón, en el IES Arcipreste de Canales, en Recas (Toledo).
La consejera de Igualdad Sara Simón, en el IES Arcipreste de Canales, en Recas (Toledo). - JCCM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 13:54
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TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley de Medidas para Reducir las Brechas en el Ámbito Económico de Castilla-La Mancha, que tendrá una parte importante relacionada con "los cuidados y con la educación", ultima detalles para que en las próximas semanas se puedan iniciar los trámites de consulta pública e "ir cumpliendo todos los ítems para llegar a las Cortes y ser aprobada".

La Ley, tal y como ha afirmado la consejera de Igualdad, Sara Simón, este jueves en su visita al IES Arcipreste de Canales, en Recas (Toledo), "ha sido trabajada a través de grupos focales y de los agentes sociales".

Simón ha asistido a una de las primeras jornadas en las que, como ha explicado, jóvenes de 2º de la ESO, a través de la pieza de teatro 'Fuera de juego. Una obra sobre nuevas masculinidades' y de un coloquio posterior, se forman en igualdad con historias cotidianas, enmarcadas en un vestuario deportivo.

"Creemos en el poder transformador de la cultura y de ahí, que estas formaciones se desarrollen a partir de una obra de teatro y de un coloquio en el que reflexionan sobre cómo ha sido el reparto tradicional de los cuidados, los roles de género y las nuevas masculinidades, para que comprendan que hay que romper con estructuras machistas asumidas por tradición", ha explicado.

Tal y como ha apuntado Simón, esta formación, enmarcada en el Plan Corresponsables, alcanzará a 4.300 jóvenes de 35 institutos, en 25 localidades de la región.

Es un programa al que la Consejería de Igualdad, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, destina una inversión de 115.360 euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, en una comparecencia ante los medios, acompañada por el alcalde de Recas, Eliseo Ocaña; la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López y el director del centro, Carlos Navarro, la consejera ha insistido en que

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