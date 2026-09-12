Lidl se instalará en Fuensalida (Toledo) en diciembre y estudiará la idea de implantar un puerto seco para distribución

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TOLEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, ha confirmado que Lidl se va a instalar en este municipio en el mes de diciembre y a su vez, la cadena está estudiando la propuesta de este Consistorio de implantar un puerto seco para la distribución.

En una entrevista con Europa Press, ha remarcado que, aunque de forma más informal, ha ofrecido a Lidl el polígono industrial de la localidad para poder crear un puerto seco, una zona logística donde poder distribuir desde Fuensalida a todo el sur de Madrid, a la parte de Talavera de la Reina y Extremadura.

"Lidl se va a instalar en Fuensalida, abrirá sus puertas en el mes de diciembre y dentro de esa expansión que está tomando el grupo, queremos profundizar en esa idea, tanto de este puerto seco o este centro logístico, como la instalación de algún tipo de industria vinculada también a este grupo", ha explicado el alcalde.

Además, hay tres pequeñas empresas de distribución que se instalarán próximamente en el municipio --una de ellas de piensos para animales-- y, por otro lado, señala el primer edil, "en breve" quiere "buscar suelo industrial para poder seguir siendo un referente en la provincia de Toledo".

SIN CIRCUNVALACIÓN

Para que la localidad siga creciendo, es necesario que cuente con una circunvalación, pues, ha lamentado el alcalde, "es el único municipio de más de 10.000 habitantes de toda Castilla-La Mancha que no tiene circunvalación".

Es un proyecto que se prometió a Fuensalida entre los años 2017 y 2018, que "se informó de que se iban a dar los primeros pasos, pero que a día de hoy ni está el proyecto ni se han expropiado los terrenos".

Es "algo urgente", ha defendido el alcalde, ya que Fuensalida sigue siendo "un pueblo industrial", donde el hecho de poder tener "unas buenas comunicaciones ayuda mucho al Ayuntamiento para poder ofertar suelo industrial" y que empresas que se quieren deslocalizar del sur de Madrid vean en Fuensalida como "un pueblo que reúne todos los requisitos para poder instalarse".

No contar con esta vía de comunicación "resta" posibilidades a la localidad, de cara a que empresas de logística o de otra índole "necesiten la entrada y salida de mercancía de manera regular".

En este contexto, podría ser objetivo en la siguiente legislatura, ha señalado Alonso, trabajar con el Gobierno central para que se sigan dando pasos en el polígono industrial. "No podemos esperar a tenerlo al cien por cien para pensar en crecer, hay que trabajar", ha afirmado Alonso.

COLEGIO 'TOMÁS ROMOJARO'

En materia educativa, la Delegación de Educación ya ha iniciado las obras para adecuar la instalación eléctrica del colegio 'Tomás Romojaro' y que el centro pueda concurrir a la convocatoria de ayudas europeas de climatización.

El alcalde calcula que durante el mes de septiembre se tienen que acometer las obras para que el Consistorio pueda después preparar el proyecto y presentarlo en la siguiente convocatoria.

Este mismo centro necesita mejorar su eficiencia energética sustituyendo parte de las ventana y se tienen que hacer obras de mejora de las cubiertas, hecho que también trasladan al Gobierno regional.

Además, otra demanda histórica es la necesidad de tener un segundo instituto, puesto que el IES 'Aldebarán' supera los 1.300 alumnos. En este sentido, el Ayuntamiento ha adquirido los terrenos para instalar este segundo centro, pero se queja el alcalde que llevan dos años pidiendo a la Consejería de Educación que inicie trámites para iniciar esta construcción.

"Los chicos están totalmente hacinados en el centro y eso supone al final también que el nivel educativo baja, sube la conflictividad, con un barco tan excesivamente grande que es muy difícil de capitanear", ha lamentado.

DEMANDAS AL GOBIERNO CENTRAL

Al Gobierno central reclaman mejorar la conectividad con Madrid, en cuanto a lo que se refiere al transporte público por carretera.

La concesión que tiene actualmente la empresa que realiza las expediciones entre Fuensalida y la comunidad madrileña es una concesión antiquísima, "con expediciones totalmente insuficientes".

"Desde el Ayuntamiento hemos presentado alegaciones a la nueva licitación que ha sacado, pero que tiene que hacer pública ya el Ministerio. El contacto con el Ministerio es muy complejo, por mucho que intentamos y reiteramos nuestras peticiones, hemos conseguido hablar una vez con su inspector de transporte y bueno, es verdad que sus palabras bien, pero los hechos no acompañan a las promesas que nos trasladó", ha reprochado el primer edil.

PROYECTOS MUNICIPALES

En cuanto a proyectos propiamente municipales, el alcalde menciona una zona verde y el Espacio Escénico Cubierto que se iniciará en esta legislatura para culminarlo en la legislatura que viene. Otro importante es un centro deportivo con piscina climatizada, para aspirar a una instalación "dinámica, eficiente y de máxima calidad" para sus vecinos.

En cuanto al nuevo Espacio Escénico Cubierto, se concibe para acoger conciertos, espectáculos, actividades culturales, ferias y eventos de gran formato.

Para el proyecto deportivo, la localidad "mínima" necesita la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento y Alonso se plantea "poder involucrar al Consejo Superior de Deportes".

"Esperamos que para la legislatura que viene, si los gobiernos que están tanto a nivel nacional y regional son de la misma sensibilidad que está siendo el Gobierno provincial, estoy convencido que será mucho más fácil poderlo llevar adelante", ha afirmado.