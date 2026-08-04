La lista del paro suma 843 personas en julio en Castilla-La Mancha, que registra 114.696 desempleados

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TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 843 personas en julio en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (0,74%) hasta los 114.696 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, en el último año el desempleo acumula un descenso de 2.450 personas, lo que supone una caída del 2,09.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%).

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.