Lizán destaca que C-LM ha sido una de las regiones que más dinero ha movilizado para el sector agropecuario este año

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Julián Martínez Lizán, en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 26 Dic. (EUROPA PRESS - 9

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha hecho este viernes un balance anual de gestión en la Casa Perona de Albacete, donde ha explicado que su departamento gastó en distintas líneas de ayudas e inversiones unos 1.070 millones de euros, 24 millones más que el año anterior.

"Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado para ayudar a la inquietud emprendedora que han tenido agricultores, ganaderos y la industria del sector", ha valorado Lizán al analizar unos datos que según él, consolidan la región "como una de las comunidades autónomas que más dinero moviliza para el sector agropecuario".

Entre las líneas de gasto destacadas, el consejero ha reseñado los 698 millones de euros abonados en 2025 a través de la PAC que han ayudado a crear "un modelo más competitivo y sostenible", con el primer anticipo realizado el 16 de octubre y cuyo saldo se ha repartido "hasta el 90%".

Respecto al futuro de las ayudas europeas para la agricultura, Lizán ha mantenido que "no nos satisface la propuesta económica presentada por parte del marco financiero plurianual" y ha asegurado que seguirán "reivindicado una propuesta que atienda las necesidades de Castilla-La Mancha y el conglomerado de cooperativas e industrias agroalimentarias".

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones fuera de la región han llegado a los 2.904 millones de euros "gracias a las producciones de máxima calidad como ofrecen nuestras 41 denominaciones de origen", según ha detallado el consejero.

Esta cifra supone un crecimiento del 6,1% respecto a 2024 y más de un 87% desde 2015 tras "afrontar un proceso de modernización, agrandamiento y mejora en los procesos de transformación y comercialización".

Este tipo de mejoras se han impulsado en 2025 con 140 millones euros, de los cuáles 58,6 millones han sido a través de las ayudas Focal para incrementar el valor añadido de la industria agroalimentaria y han logrado atraer unos 1.200 millones de euros de inversiones a más de un millar de proyectos.

Unos 42,8 millones de euros del gasto han sido destinados al proyecto Vinati y destilación de subproductos de los viticultores, que en los dos últimos años ha logrado atender el cien por cien de las solicitudes. Así, 36,7 millones de euros han ido para reestructuración y cosecha en verde y 2,7 millones se han dirigido a campañas de promoción.

INVERSIÓN EN DESARROLLO RURAL

La Consejería de Agricultura ha invertido también 124 millones para el desarrollo rural de la región, de los cuáles 26,4 millones han sido a través de 29 grupos de desarrollo rural, 49 millones para la modernización de explotaciones y 7,8 millones de euros destinados a ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos que han alcanzado a más de 1.500 personas.

En este último apartado, Lizán ha remarcado el anuncio de este viernes de una nueva convocatoria de ayudas para jóvenes trabajadores del campo de 30,7 millones de euros que se ha publicado en el Diario Oficial.

Lizán ha destacado la inversión de 34,6 millones de euros para la modernización y transformación de regadíos, 3,2 millones destinados a caminos ligados a comunidades parcelarias y 3 millones gastados para reparar caminos dañados por la dana de octubre de 2024.

En ayudas para la sequía, la cifra ha llegado a los 5,5 millones de euros, a los que Lizán ha querido manifestar la ayuda que ha supuesto los seguros agrarios frente al desafío climático, para cuyas solicitudes se han dado ayudas de 10,5 millones.

El consejero ha informado que "las indemnizaciones de los seguros de este año han superado los 100 millones de euros para Castilla-La Mancha" gracias a inyecciones para reparar daños que llegan "de una manera mucho más ágil que las ayudas directas", por lo que ha adelantado que de cara a 2026 aumentarán la partida para seguros agrarios hasta los 12 millones de euros.

Para abordar los retos de sanidad animal, la consejería ha gastado 8,2 millones de euros destinados a los casos de gripe aviar, contenida desde el pasado octubre, y para explotaciones que padecieron casos de lengua azul en la región.

Por último, en otras líneas de ayuda se han gastado 54,4 millones de euros para iniciativas como forestación, protección de avifauna, apicultura, fomento del pastoreo o prevención de daños del lobo ibérico.

Lizán ha concluido su balance de gasto poniendo de manifiesto "que cada año se dispone de más repercusión económica a favor del sector con el claro objetivo de consolidarlo, hacerlo rentable y tener garantía de continuidad manteniendo la línea de sostenibilidad de la Unión Europea y fomentando una industria innovadora y competitiva".