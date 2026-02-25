Un llamamiento al "debate" en centros de trabajo desde sindicatos, entre las pocas alusiones a C-LM en documentos

Archivo - MADRID, ESPAÑA - 23 DE FEBRERO DE 1981: Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras la desclasifición de un total de 153 unidades documentales relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, pocas son las alusiones al papel que jugó Castilla-La Mancha.

Entre los documentos hechos públicos este mismo miércoles, consultados por Europa Press, destaca la sucesiva difusión de propaganda sindical firmada por CCOO y UGT en provincias como Toledo o Ciudad Real; o un paro de dos horas en el Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de la Purificación de Albacete en protesta por el asalto reportado desde la comisaría de la ciudad.

"A los ciudadanos de Toledo. El Congreso continúa secuestrado a punta de metralleta por el teniente coronel Tejero y sus 300 hombres que pretenden la disolución del Parlamento y la constitución de un Gobierno en Estado de Excepción. Debemos debatir qué es lo que nos jugamos", apunta el comunicado de febrero del 81 recogido por Europa Press, donde se invita a realizar estos paros de dos horas en "fábricas y centros de trabajo". "La sociedad se juega mucho. Un orden democrático, un marco pacífico".

Otros de los reportes policiales apuntan a una manifestación convocada por Fuerza Nueva en Alcázar de San Juan el día 26 de febrero a las 20.15 horas, en la que invitaban a la ciudadanía a concentrarse en la iglesia parroquial de dicha localidad en torno a un funeral "por los Policías Nacionales y Guardias Civiles asesinados por el terrorismo".