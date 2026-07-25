Llegan a Talavera los primeros 70 desalojados del Valle del Tiétar por los incendios - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha explicado que a la Ciudad de la Cerámica han llegado las 70 primeras personas desalojadas por los incendios que asolan las provincias de Ávila, Madrid y Toledo y que han alcanzado al Valle del Tiétar.

El alcalde, que lleva desde primera hora de la mañana coordinando el dispositivo, ha recibido a todas las personas que han sido trasladadas a la ciudad, procedentes de las localidades de Sotillo de la Adrada y de Casillas; unas han realizado el viaje en autobús y otras en sus vehículos particulares.

Los evacuados han sido trasladados al pabellón 'Sandra Sánchez. Primero de Mayo', donde se han instalado camas, sillas y ventiladores. El Ayuntamiento ha dispensado botellas de agua y también comida para abastecer a las personas acogidas y a sus mascotas.

Es más que previsible que Talavera pueda acoger aún a más evacuados por los que se permanece alerta y con el protocolo activado y coordinado con la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, además de que el alcalde está en contacto con la Delegación del Gobierno a través del subdelegado del Gobierno en la provincia y con la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Gregorio ha avanzado que, si la situación se agrava y aumenta el número de desplazados, el Ayuntamiento ampliará la capacidad de acogida habilitando otros espacios municipales.

"Si vemos que la situación se agrava y llegan más personas desplazadas, pondremos también a disposición los pabellones de Puerta de Cuartos, Patrocinio, José Ángel de Jesús Encinas (JAJE), y, si fuera necesario, también Talavera Ferial".

El alcalde ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento de Talavera para colaborar con el resto de administraciones y atender a todas las personas que se vean afectadas por este incendio, poniendo a su disposición todos los recursos municipales que sean necesarios.

También ha agradecido a las empresas y particulares que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en las labores que sean necesarias.