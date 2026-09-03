C-LM abre las inscripciones para la nueva edición del programa 'Somos Deporte 3-18'

Presentación del Soliss Balonmano Pozuelo en Madrid. - JCCM

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha abierto las inscripciones para una nueva edición del programa 'Somos Deporte 3-18' para este próximo curso 2026/2027.

Así lo ha anunciado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, durante su asistencia a la presentación oficial del Soliss Balonmano Pozuelo que ha tenido lugar en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Carlos Yuste ha recordado que cada año más de 120.000 chicos y chicas participan en esta iniciativa que pretende fomentar la práctica de la actividad física y el deporte favoreciendo la adquisición de hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

"Hablamos de una iniciativa que entiende el deporte no solo como competición, sino también como una herramienta educativa y de transmisión de valores como el esfuerzo, el respeto, la igualdad, el compañerismo y la convivencia, facilitando además que la práctica deportiva llegue a todos los rincones de Castilla-La Mancha", ha indicado.

El director general de Juventud y Deportes ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha creado un sello de calidad vinculado a 'Somos Deporte 3-18' y que permitirá reconocer y distinguir a aquellas entidades, centros o iniciativas comprometidas con los valores y objetivos del programa.

Este distintivo pretende reforzar la identidad de Somos Deporte 3-18 y poner en valor el trabajo de quienes contribuyen a promover un deporte formativo, inclusivo y saludable entre la población en edad escolar de Castilla-La Mancha.

En relación con el Soliss Balonmano Pozuelo, Carlos Yuste ha indicado que desde la llegada al Gobierno autonómico el club ha recibido más de 317.000 euros en apoyo tanto en los quipos femenino como masculino.

Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con un total de 36 clubes de balonmano y 5.285 licencias federativas en esta disciplina, lo que supone un crecimiento del 56 por ciento desde el año 2016.

Carlos Yuste ha resaltado que "estamos presentando en Madrid al primer equipo femenino de Castilla la Mancha que va a competir en la máxima categoría del balonmano español con un proyecto construido desde la cantera, el trabajo y el arraigo de un municipio de 5.000 habitantes que se mete entre los mejores 14 equipos de toda España"

En este sentido, ha dicho que desde 2016 se han destinado casi tres millones de euros específicamente a clubes deportivos femeninos aumentado las ayudas a estos clubes en un 41% desde la temporada 2017-2018 y el número de equipos femeninos de Castilla-La Mancha compitiendo en categoría nacional ha pasado de 14 a 24, es decir, ha crecido más de un 70%.

Para finalizar, ha deseado al Soliss Balonmano Pozuelo "una magnífica temporada, llena de éxitos, ilusión y grandes momentos. Un club que es referente del balonmano en nuestra región y que, con su esfuerzo, compromiso y trabajo diario, contribuye a seguir haciendo crecer nuestro deporte y a llevar el nombre de Pozuelo de Calatrava y de Castilla-La Mancha por toda España".