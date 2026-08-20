C-LM abre proceso participativo para actualizar su Plan Contra el Cáncer

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TOLEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad, ha iniciado un proceso de participación pública para la elaboración del Plan Regional contra el Cáncer, una estrategia que busca reforzar la prevención, mejorar la atención integral y reducir el impacto de esta enfermedad en nuestra sociedad.

Así consta en la resolución que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, consultada por Europa Press, en la que se indica que la unidad responsable de organizar e impulsar el presente proceso de participación será la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, que actuará en coordinación con el Servicio de Participación Ciudadana de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación.

A partir de este viernes, 21 de agosto y hasta el 9 de septiembre se podrán realizar aportaciones a dicho plan, cuyo borrador recoge que pese a los progresos en esta materia, los desafíos aún presentes requieren un marco estratégico renovado que permita dar continuidad a lo conseguido y orientar de forma coherente las acciones futuras.

Con este propósito se impulsa el Plan contra el Cáncer de Castilla-La Mancha 2026-2030, que actualiza la estrategia regional frente al cáncer a partir de un diagnóstico detallado de la situación actual.

El Plan identifica las áreas prioritarias en prevención, detección precoz, atención integral, seguimiento y calidad de vida, promoviendo un modelo asistencial centrado en la persona, que sea humanizado y equitativo.

Asimismo, ofrece una hoja de ruta para los próximos cinco años que integra los avances científicos y tecnológicos, refuerza la coordinación entre niveles asistenciales y fomenta una atención oncológica más accesible, innovadora, eficiente y sostenible.

Su puesta en marcha permitirá dar continuidad al trabajo iniciado en 2007-2010, adaptándolo a las necesidades actuales, y avanzar de manera decidida en la mejora de los resultados en salud y del bienestar de las personas con cáncer y sus familias

INCIDENCIA

Según el borrador del plan, consultado por Europa Press, el cáncer sigue siendo una de las patologías de mayor incidencia en la Comunidad. En 2023, la tasa cruda de incidencia en todos los tipos de cáncer excepto piel no melanoma fue de 538,2 casos nuevos por 100.000 habitantes, cifra muy similar a la registrada a nivel nacional (553,2), con un mayor valor en hombres (613,1) que en mujeres (468,2)5 .

Por tipo de tumor, los más frecuentes diagnosticados en la región son el cáncer colorrectal, seguido del cáncer de pulmón y el de colon. Las tasas nacionales son superiores comparadas con las de Castilla-La Mancha, a excepción del cáncer de recto y ano, de tiroides, de estómago, leucemias, tumores en el cerebro y SNC, cáncer de laringe, mieloma múltiple y vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas.

Las tasas de mortalidad por cáncer en Castilla-La Mancha son muy similares a las del conjunto del país. En 2023 se registró en la comunidad una tasa cruda de 224,8 defunciones por cada 100.000 habitantes para todos los tipos de cáncer, cifra ligeramente inferior que la del territorio nacional, que registró una tasa de 229,8 defunciones por 100.000 habitantes.

No obstante, la tasa de mortalidad fue superior en la región a la del conjunto nacional en el caso del cáncer de estómago, vejiga urinaria, recto y ano, cerebro y SNC, leucemias, mieloma múltiple, vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas, laringe, tiroides, hueso e intestino delgado.