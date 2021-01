C-LM abrirá con carácter general los centros educativos el lunes excepto a los que les sea inviable abrir

TOLEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha enviado este viernes unas instrucciones a todos los centros educativos de Castilla-La Mancha en las que se señala que, con carácter general, se reanude la actividad lectiva presencial, actividades complementarias, extraescolares y/o servicios complementarios en todos los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma a partir del próximo lunes, día 18 de enero.

En las instrucciones, de las que también se ha informado a los ayuntamientos, se detalla que en el caso de que el consistorio de la localidad, el equipo directivo o la administración educativa conozca algún aspecto que haga inviable la apertura del centro se comunicará a la delegación provincial de la Consejería correspondiente para que en esos centros se dé continuidad a la educación no presencial, ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las causas para la no apertura se ponen como ejemplo que no se hayan podido completar las tareas de acceso o de acondicionamiento en los centros educativos, existan problemas de funcionamiento de los sistemas de calefacción, que los viales en la localidad no estén acondicionados o la red de carreteras de acceso al municipio se encuentre cortada o afectada por restricciones de tráfico.