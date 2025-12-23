C-LM acogerá el 'Wtrex Quijota', el primer programa de formación en incendios forestales celebrado en España

El 'Wtrex Quijota España 2026' se celebra del 13 al 24 de abril entre las provincias de Toledo y Ciudad Real - JCCM

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se encuentra inmerso en la organización del primer Women Trex que se celebra en España, un programa de formación e intercambio de experiencias, especialmente enfocado en el empleo del fuego técnico y las quemas prescritas destinado principalmente a mujeres del ámbito de la extinción de incendios forestales y abierto a personas de cualquier identidad y expresión de género.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha destacado el impulso femenino que se realiza desde hace años en el dispositivo INFOCAM. "Desde el Ejecutivo regional apostamos por el talento y el liderazgo femenino en el sector de las emergencias, donde las mujeres van adoptando cada vez más un papel protagonista y puestos de responsabilidad en la gestión de emergencias por incendios forestales", ha incidido Gómez.

En concreto, este programa Women Trex, denominado en la región 'Wtrex Quijota', es el primer programa destinado específicamente a mujeres celebrado en España. "Este tipo de formaciones llevan años celebrándose en otros países y continentes y es un orgullo traer a España, y en concreto a Castilla-La Mancha, una iniciativa consolidada y de una enorme reputación internacional en el que el protagonismo y liderazgo recae en las mujeres profesionales del sector de la prevención y extinción de incendios forestales", ha explicado la consejera, invitando a todos los profesionales del sector a inscribirse antes del 18 de enero y participar "en estos doce días intensivos de experiencias y formación en nuestra región".

El 'Wtrex Quijota España 2026' con el lema 'Mujeres forjando el futuro del fuego', se celebra del 13 al 24 de abril de 2026 entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. Está organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la empresa pública Geacam, el dispositivo INFOCAM y cuenta con el patrocinio y colaboración de Redeia, la Universidad de California en EE.UU., el programa de formación Wtrex y el proyecto Amazonia+ de la UE.

Su objetivo es fortalecer el liderazgo femenino a partir del intercambio de experiencias de trabajo en el ámbito de los incendios forestales fomentando la colaboración entre las participantes en el que se van a abordar aspectos como el uso del fuego prescrito en condiciones reales, formaciones multidisciplinares, ecología del fuego, cooperación internacional y la consolidación de redes de apoyo y colaboración global, entre otros aspectos.

"Este es un programa destinado a mujeres, pero también está abierto a todas aquellas personas interesadas de cualquier identidad y expresión de género en nuestra plasmación del compromiso existente en Castilla-La Mancha con la diversidad, la equidad y la potenciación de la igualdad y transformación que el sector forestal está evidenciando en los últimos años", ha recalado la consejera.

PAPEL INTERNACIONAL DE INFOCAM

Gómez ha recordado que, en los últimos años, varias bomberas forestales ya han participado en este tipo de programas en países como Méjico y Colombia y en otras colaboraciones internacionales. "Nuestro dispositivo INFOCAM se considera un referente tanto a nivel nacional como internacional en materia de prevención y extinción de incendios forestales y es gracias al capital humano de las mujeres y los hombres que conforman un operativo formado y tecnificado que trabajada todo el año", ha indicado la consejera.

Toda la información del programa Wtrex Quijota puede consultarse en el siguiente enlace: https://firenetworks.org/wp-content/uploads/WTREX_QuijotA_20.... Y las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el próximo 18 de enero a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKnLNEprJbSqZ22knh....