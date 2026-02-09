C-LM actualiza precios máximos aplicables a las viviendas protegidas y fija en 1.540,70 euros/m2 útil el Módulo Básico

Recurso de llaves de una vivienda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado una resolución de la Dirección General de Vivienda, por la que se publican los precios máximos aplicables a las viviendas protegidas en Castilla-La Mancha, actualizados para el año 2026.

El texto, recogido por Europa Press, establece que la Dirección General publicará anualmente los precios máximos actualizados, durante el primer trimestre de cada año a partir de 2026 y se aplicarán a partir del día 1 de enero de cada año, con independencia del momento de su publicación.

A fecha 1 de enero de 2026 el Instituto Nacional de Estadística tiene publicada que la variación interanual del Índice de Costes del Sector de la Construcción Residencial es del 3,04% y que la variación anual del Índice de Precios al Consumo de Castilla-La Mancha es del 2,7%, siendo la media entre dichos valores superior al 2% establecido como límite máximo.

Por ello se aplicará el límite máximo del 2% establecido, al resultar superior a dicho porcentaje la media de la variación interanual del Índice de Costes del Sector de la Construcción Residencial y de la variación anual del Índice de Precios al Consumo de Castilla-La Mancha.

En cuanto al Módulo Básico Regional vigente para el año 2026 se fija en 1.540,70 euro/m2 útil. Los precios máximos aplicables a la vivienda protegida se calcularán de acuerdo con este Módulo Básico Regional, en función del régimen de protección y de la ubicación de la vivienda.