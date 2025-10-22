C-LM afea que Gregorio quiera ahora reunirse para hablar del cribado de cáncer de mama: "Primero miente, luego colabora"

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha lamentado que el alcalde de Talavera de la Reina quiera ahora colaborar y pedir una reunión por carta con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para abordar la situación del cribado de cáncer de mama en la ciudad tras la salida de la empresa privada que se hacía cargo. "Primero miente y luego colabora".

Padilla ha circunscrito en el capítulo de los "bulos" las acusaciones vertidas por PP y Vox, que "intentan mezclar a Castilla-La Mancha y a Emiliano García-Page en todos los asuntos feos".

Ahora "intentan igualar el abandono de una empresa" que hacía cribados con la situación en Andalucía, algo que "no tiene nada que ver".

Tras recordar que ya se ha hablado del asunto, "no hay caso". "Hemos actuado de manera rápida cuando la empresa decidió salir huyendo y cerrar sin previo aviso. En ese momento, activamos la maquinaria", ha aseverado.

Además, ha insistido que el nuevo contrato "ya está casi resuelto" y ahora hay que atender a las mujeres, pero ha cargado contra el alcalde de Talavera, quien "primero mintió y ahora ofrece colaboración".

"El programa de prevención funciona bien. No hay crisis, no hay dejadez, todo lo contrario. Hemos invertido para que este programa atienda y salve cada vez más vidas", ha zanjado.