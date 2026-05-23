C-LM a un año de votar: Page exhibe gestión para defender su mayoría ante una oposición PP-Vox que urge a desbancarlo

Archivo - Voto. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se cumplirán tres años de las últimas elecciones regionales y restan 365 días para la cita con las urnas, momento en el que los principales partidos de la región han aprovechado para repasar con Europa Press la situación, avanzar propuestas y prioridades y anticipar aspiraciones a 12 meses de la próxima electoral.

Haber cumplido cerca del 70 por ciento de los compromisos adquiridos y tener el resto "prácticamente todos" en marcha es el aval que esgrimen fuentes del PSOE para volver a pedir la confianza de los habitantes de esta región, considerando que ello evidencia que este es un "Gobierno serio, que dice lo que va a hacer y lo hace" y que realiza su gestión "con transparencia total.

La reducción del paro, el aumento de profesionales e infraestructuras sanitarias, los datos económicos o la lucha contra la despoblación son los logros que señalan los socialistas, seguros de que "lo más importante" en lo que queda de legislatura "es cristalizar el Plan de Vivienda", seguir apostando por la educación y continuar ampliando las plazas residenciales para personas mayores.

Por contra, en su balance, el PP ve una "degeneración de la sanidad", una situación económica que está "desembocando en una pobreza descontrolada", sectores productivos "abandonados" y la "gran falta de inversión" en infraestructuras, consecuencia de un gobierno "que ha dejado de lado sus funciones" y de un presidente, Emiliano García-Page, "que sustenta a un partido, como el PSOE, que es el responsable de todos esos problemas".

Por ello, avanzar "con carácter inmediato" en mejorar la sanidad con un plan de lucha contra las listas de espera y acometer "una ambiciosa bajada de impuestos" son las recetas más urgentes de los 'populares', que pondrán en marcha un proyecto con acciones en ámbitos como la logística y la industria agroalimentaria "y el aprovechamiento de motores económicos como la Comunidad de Madrid".

Vox cree que el "gran problema" para los castellanomanchegos actualmente es el PSOE y García-Page "su principal causante", ya que "castiga con nuevo canon del agua, nos sube los impuestos, nos engaña con la carrera profesional sanitaria y encima nos recorta los servicios públicos", aseguran fuentes de esta formación, que también culpan al PP de no haber hecho oposición.

"Devolver el sentido común y la buena gestión" son las premisas con las que afrontan la cita electoral, a imagen y semejanza de su líder nacional, Santiago Abascal, pero llevando esas propuestas a cada territorio. Incrementar la seguridad, mejorar la educación, modernizar las instalaciones médicas, ayudar a las familias y a las empresas, y el acceso a la vivienda, "todo con el principio de prioridad nacional", es su hoja de ruta.

En IU consideran que el mayor problema que tiene la región a un año de las elecciones es la vivienda y el "incremento desmesurado" de su precio, lo que dificulta su acceso en las zonas tensionadas de la región "a cualquier familia, no solo a quienes están en riesgo de exclusión".

De ahí que pidan la puesta en marcha del Plan de Vivienda 2027-2031 para la construcción de 10.000 viviendas en la región, lamentando que la "inactividad" del Gobierno regional en esta materia haya "dejado en manos de los especuladores buena parte de la oferta". También el desarrollo de una red de trenes regionales junto al Ministerio y más inversión en los centros educativos públicos que se encuentran masificados.

La "falta de democracia" es, para Podemos, la base de todos los problemas de esta región, donde el sistema electoral no deja que haya voces que lleven los problemas de la gente a las Cortes. No obstante, pide "atajar urgentemente" la situación de la vivienda "expulsando a los especuladores" y actuar ante unas listas de espera que "son dramáticas", ante la pobreza y la exclusión social.

Las propuestas de Podemos buscan revertir la situación en esos ámbitos, y que "se cumplan todos los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas mayores, jóvenes, trabajadoras, excluidas, migrantes, de los animales y que tengamos soberanía y sostenibilidad de nuestra tierra y nuestra agua".

La vivienda y el modelo de desarrollo territorial son los dos grandes retos, a juicio de Sumar, que apuesta por "un gobierno que utilice todas las herramientas disponibles para garantizar el derecho a la vivienda", limitando precios donde sea necesario, ampliando el parque público de vivienda y movilizando vivienda vacía hacia alquiler asequible.

Sumar ve que esta tierra necesita "criterios claros para decidir dónde deben implantarse determinados proyectos industriales, energéticos o logísticos"; así como fortalecer la sanidad, cuya gestión "se está privatizando cada vez más"; la educación y la dependencia.

EXPECTATIVAS ELECTORALES

Ante la próxima cita electoral, el PSOE asegura que esta región "confía en su gobierno" y tiene un presidente "de los más respetados y coherentes de España" y eso la Comunidad Autónoma "lo nota". "Ha sido el primero en levantar la voz cuando había que hacerlo, aunque no fuera cómodo ni conveniente".

Es por ello, y por sus "luchas" para conseguir una financiación autonómica "justa" o reivindicaciones "históricas" en materia de agua, lo que, a juicio del PSOE, evidencia que el de García-Page es el perfil de liderazgo que esta región necesitaba. Los socialistas no tienen dudas de que "el electorado, llegado el momento, volverá a hacer una apuesta segura y ganadora con Page".

En el horizonte del Partido Popular está el "ganar las elecciones autonómicas de mayo del 2027", algo que ven como "un resultado muy factible". "Esta región necesita un cambio urgente y Page ha demostrado incapacidad para gestionar el presente y el futuro de nuestra tierra", resumen.

Fuentes de Vox eluden pronunciarse sobre la candidatura o su cabeza visible de cara a las próximas elecciones regionales, apuntando que son "un partido nacional, con un proyecto nacional y un mensaje nacional para construir una España nueva y decente".

"A Santiago Abascal le preocupa el rumbo al que nos está llevando Pedro Sánchez" y a Vox en la región que García-Page "esté más preocupado en aumentar el número de políticos que el de médicos, ganaderos, profesores o agricultores".

La previsión de IU es la de dar a conocer las candidaturas "a comienzos" de 2027, pues las conversaciones sobre acuerdos de confluencia "ya se están sucediendo" y esperan que "progresivamente se vayan alcanzando acuerdos entre todas las fuerzas para presentar una única candidatura de la izquierda alternativa".

Con esas listas esperan lograr un escaño en las Cortes castellanomanchegas, "que será decisivo para evitar un gobierno de la derecha y, a su vez, influir en el Gobierno regional".

Fuentes de Sumar admiten que las conversaciones con IU y otras fuerzas progresistas "avanzan con buena voluntad", a fin de consensuar una candidatura "amplia, sólida y capaz de ofrecer una alternativa real y más justa" al modelo PSOE-PP, y confían en que "esta vez" alcancen "un espacio más sólido y con vocación de sobrevivir a las elecciones".

"Tener democracia o aupar al fascismo" es lo que está en juego, según Podemos, en 2027, y eso "se está decidiendo ahora mismo en el Congreso con el Estatuto de Autonomía" de la región, asumiendo que un acuerdo sobre este texto sería "un buen paso para avanzar conjuntamente entre las fuerzas de izquierdas".

El modelo de candidatura que cristalice en la región será definitorio para el resultado, según esta formación, que cree que las expectativas pueden superarse con el "modelo extremeño", de "una confluencia democrática y justa" que lidere Podemos, frente al modelo andaluz de "competir en vez de cooperar", lo que no permitiría cumplir objetivos.