C-LM aprobará inicialmente la declaración del PSI de Hydnum Steel en Puertollano el próximo martes

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

CIUDAD REAL 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará el visto bueno el próximo martes, día 31 de marzo, a la aprobación inicial de la declaración del Proyecto de Singular Interés (PSI) del proyecto de la acería verde Hydnum Steel en Puertollano (Ciudad Real).

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, desde Montealegre del Castillo (Albacete), donde ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol.

García-Page ha puesto de manifiesto que "estamos hablando de una gran acería con acero verde: la primera de España y la segunda de Europa", que también va a generar muchísima industria y mucho empleo en una zona que, además, "lo necesita", ha incidido.