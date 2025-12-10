C-LM aprueba destinar 10,4 millones para ayudas de emergencia social y otros 7,6 para el apoyo a las familias numerosas

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su Consejo de Gobierno de esta semana la convocatoria de las ayudas de emergencia social de Castilla-La Mancha para 2026 con un presupuesto superior a los 10,4 millones de euros, tal y como ha avanzado la consejera Portavoz, Esther Padilla, y con la previsión de llegar a 12.000 personas; así como 7,6 millones para apoyar a las familias numerosas de la región.

De esta manera, según la portavoz, el Gobierno autonómico ha renovado su "compromiso" con el bienestar social de las familias de la región, pero, sobre todo, con aquellas que pueden necesitarlo más, es decir, aquellas con pocos recursos, así como también las familias numerosas, según ha informdao la Junta en nota de prensa.

La portavoz del Gobierno ha recordado que "hay momentos en que determinadas familias no pueden esperar ni un día ante unas situaciones de gastos imprevistos, dada su situación de especial vulnerabilidad, un corte de luz o un siniestro en la vivienda".

"Para estas situaciones están estas ayudas que garantizan que cuando la urgencia llega, cuando golpea en su economía, pues la respuesta pública llega a tiempo". Por eso, estas ayudas están dirigidas a cubrir esas necesidades básicas de alimentación o de suministros de la vivienda, así como para la adecuación de ésta en situaciones urgentes.

Padilla ha insistido en que se gestionan desde los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, que son los que "tienen que hacer un informe social que acredite la vulnerabilidad de la familia y que acredite el que tienen dificultad".

Y por eso los tiempos son muy importantes, afirmando que "en 14 días se resuelven de medía estas peticiones, pero en situaciones que son más graves, que además hay razones humanitarias de por medio, se resuelven en solo cinco días".

Las cuantías de estas ayudas, ha detallado la portavoz, van "en el caso de las de emergencia social básica, el Iprem anual, unos 7.200 euros anuales; en el caso de las actuaciones de vivienda, 1,5 veces el Iprem, es decir, 10.800 euros; y cuando se trate de siniestros en las viviendas, esa ayuda puede llegar a 21.600 euros".

En opinión de la responsable autonómica, estas ayudas tienen "un carácter subsidiario y complementario" a otras como el Bono Social Térmico, del que se han beneficiado 107.000 castellanomanchegos y castellanomanchegas en la última campaña, mayo de 2025; o el Ingreso Mínimo Vital, un programa también del Gobierno de España y que ha llegado a 33.5000 hogares hasta septiembre de este año.

AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS

El segundo acuerdo del que ha dado cuanta la portavoz del Ejecutivo es la renovación de la convocatoria de ayudas para familias numerosas de la región por un importe de 7,6 millones de euros.

En palabras de Padilla, "estas ayudas vienen a reconocer el esfuerzo de miles de hogares que necesitan y, además, sirven para favorecer de manera especial la conciliación de la vida familiar y laboral, familias con hijos menores de 18 años a cargo".

Como en convocatorias anteriores, la consejera Portavoz ha recordado los requisitos que deben cumplir las familias como que la ayuda se concede a las familias numerosas con hijos a su cargo menores de 18 años; esta tiene una vigencia de dos años, salvo en partos múltiples de cuatro o más hijos que es de tres años, al cabo de los cuales se deberá volver a solicitar su renovación; y la cuantía varía en función del número de hijos e hijas, abarca desde 15 euros por hijo mensual hasta 28,75 euros. Estas ayudas tienen también unos límites de renta para poder percibirlas. El objetivo es llegar a 12.000 familias.

"Se trata de facilitarles el día a día, como lo haremos también con la implantación del título digital para todos los miembros de la familia numerosa que llevaremos a cabo y en el que ya está trabajando la Consejería de Bienestar Social con un nuevo decreto", ha concluido.