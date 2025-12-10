C-LM aprueba su Plan Anual Normativo y el de Actuaciones Públicas para el próximo año

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Plan Anual Normativo para 2026, que posibilita el conocimiento público de la planificación normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con el Plan de Actuaciones Públicas para el próximo año, que recoge aquellos planes, programas y estrategias que se prevén llevar a cabo en el ámbito regional.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha señalado que ambos instrumentos son un compromiso con la transparencia, la planificación y la rendición de cuentas, "con el objetivo de facilitar la participación y el conocimiento de las políticas que se impulsarán", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por un lado, el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha integra la acción legislativa y reglamentaria de la Administración durante el año de su publicación. Según ha revelado Padilla, el de 2026 contempla 17 proyectos de Ley, entre los que se incluyen el proyecto de ley de Presupuestos, junto con 42 proyectos de decreto.

Entre las principales novedades destacan la futura Ley de Industria, que permitirá dotar a la Comunidad Autónoma de un marco normativo industrial propio, adaptado a las fortalezas y a los objetivos regionales de desarrollo industrial sostenible y estratégico. "Esta norma adquiere especial relevancia en el actual contexto nacional, en el que la normativa estatal se encuentra paralizada, lo que refuerza la necesidad de que Castilla-La Mancha avance con una legislación propia que permita seguir impulsando su desarrollo económico e industrial", ha expresado Padilla.

Asimismo, la Ley de Información Geográfica, también incluida en el Plan Anual, garantizará el acceso a datos geográficos de calidad, "esenciales para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, especialmente en materia de inversiones y ordenación territorial", ha explicado la portavoz.

Padilla ha destacado que en 2026 todas las consejerías, así como las vicepresidencias Primera y Segunda, contarán con la aprobación de algún tipo de normativa, ya sea ley o decreto, lo que abre nuevas etapas en ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la industria, la igualdad y el bienestar social. Entre los proyectos incluidos figuran la Ley del Voluntariado de Castilla-La Mancha, la Ley de Cambio Climático y la modificación de la ley de creación del Instituto de la Mujer, entre otros.

PLANIFICAR Y RENDIR CUENTAS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Programación Anual de Actuaciones Públicas para el año 2026, que recoge todos los planes, programas y estrategias de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Según ha desarrollado Padilla, se trata de 15 iniciativas, estructuradas en cinco estrategias y diez planes, impulsados por las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Bienestar Social; Desarrollo Sostenible; Economía, Empresas y Empleo; Igualdad y Sanidad.

Una de las características principales de este Plan de Actuaciones Públicas es su orientación a la rendición de cuentas y al seguimiento. "Los planes y estrategias obligan a las consejerías responsables a realizar evaluaciones periódicas que permitan conocer su grado de avance y el impacto real de las políticas públicas", ha señalado Padilla.

Entre las actuaciones previstas para 2026 figuran el Plan Regional de Mantenimiento y Desarrollo de la Ganadería Extensiva en Castilla-La Mancha, el Plan Forestal, la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030, el tercer Plan Estratégico de Igualdad de Castilla-La Mancha, el Plan de Mejora de la Accesibilidad a la Atención Primaria y la Estrategia del Daño Cerebral Sobrevenido, entre otras.

Con la aprobación de ambos planes, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa apostando por una forma de gobernar basada en "la planificación y la evaluación", que, según ha remarcado Padilla, son herramientas esenciales para desarrollar políticas públicas más eficaces y alineadas con las necesidades de la ciudadanía.