C-LM aprueba su oferta pública de empleo 2025/2026 con 3.804 plazas, casi un 42% destinadas a sanidad

Archivo - El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado su visto bueno este martes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al ejercicio 2025/2026 y que consta de 3.804 plazas entre funcionarios del ámbito de la sanidad, de la educación y de la Administración general.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado cuenta este martes en rueda de prensa de esta oferta de empleo, tras haber sido negociada y aprobada el 27 de noviembre, contando con el acuerdo de "la mayoría de las organizaciones sindicales".

La región ha agotado "todos los límites que permite la legislación básica del Estado", correspondiente a la ley estatal de presupuestos del 2023. Para fijar el número de plazas de esta oferta pública de empleo se ha utilizado la tasa de reposición y se ha incrementado en un 20%, y se han incluido también plazas para hacer efectivo "el mandato de la ley de estabilización del empleo público para reducir la tasa de temporalidad en el sector público".

De estas 3.804 plazas, el 41,8%, 1.591 plazas, se corresponden con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de las cuales 1.033 corresponde a personal sanitario y 558 se corresponde con el área de gestión y servicios.

El 24% del total de las plazas de la oferta pública de empleo, 910 de ellas, está asociado al sector de la educación: 575 plazas de enseñanza secundaria, 321 plazas para maestros y 14 para inspectores de educación.

Respecto a la Administración general, que representa el 34,2% del total de plazas, se han aprobado 1.303 plazas: 827 son de personal funcionario y 476 plazas de personal laboral.

El 88% de las plazas serán de turno libre y el 11,7% es de promoción interna. De acuerdo con la ley, se destina el 7% a personas con discapacidad, 241 plazas, de los cuales el 5% están reservadas a personas con discapacidad general --80 plazas- y el resto están reservadas a personas con discapacidad intelectual, el 2%.

Todas las plazas en todos los sectores se convocarán mediante el sistema de concurso o posición. Con estas 3.804 plazas harían un total de 34.500 plazas aprobadas por el Gobierno regional desde el año 2016, año en el que se puso en marcha el plan de impulso de los servicios públicos.

En cuanto a la Administración general, la intención sería convocar los procesos selectivos en noviembre y diciembre; en el Sescam en febrero comenzarán los exámenes de los procesos selectivos de las ofertas de 2023 y 2024 y en el último trimestre del 2026 se convocarán las plazas de la oferta de empleo aprobada para el año que viene.

En cuanto a las plazas de maestros se convocarán entre enero y febrero de este año con intención de que los exámenes se realicen en el mes de junio.