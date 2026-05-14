C-LM apuesta por el relevo generacional en el sector de la artesanía con una nueva orden dotada con un 1 millón de euros

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ALBACETE 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará la próxima semana una nueva orden --dotada con un millón de euros-- para apoyar el relevo generacional en el sector de la artesanía.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la inauguración de Farcama Primavera en Albacete capital, una feria que ha pasado por las cinco provincias de la región y también a Francia (Touluse) y Portugal (Lisboa y Oporto).

García-Page ha defendido que "el relevo generacional se plantea en la región con estímulos", al tiempo que ha asegurado que "la mejor defensa es un ataque". "Atacamos el mercado precisamente con más y más artesanía", ha sentenciado.

Ha aprovechado su intervención para mostrar la preocupación que existe en este sector por el relevo generacional. "Muchos padres y madres dicen: 'cuando nosotros no estemos, ¿qué pasa con esto?".