C-LM avanza hacia las más de 3.700 plazas en escuelas infantiles garantizando ratios por debajo de la media nacional - JCCM

CIUDAD REAL 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza hacia las más de 3.700 plazas ofertadas en escuelas infantiles de la región y garantiza ratios por debajo de la media nacional y una decidida apuesta por la inclusión y equidad. Lo ha remarcado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en una visita a la escuela infantil de Albaladejo junto a su alcaldesa, Elena Castillo.

Caballero ha resaltado la alegría de "ver la escuela infantil con un buen número de niños y niñas disfrutando, sonriendo y maravillosamente atendidos en las mejores instalaciones." Caballero ha destacado que este recurso permite "garantizar un derecho a las madres y padres para poder conciliar, desarrollar su actividad laboral o incluso su tiempo de ocio, sabiendo que sus hijos están bien atendidos desde la etapa más temprana."

"El Programa de Impulso a la Escolarización 0-3 años ha supuesto la firma de 146 convenios y la creación de 3.761 plazas en el conjunto de la región", ha explicado. En este sentido, ha remarcado que "este era un importantísimo compromiso que adquirimos con la ciudadanía y que poco a poco vamos cumpliendo, sobre todo en pueblos pequeños y enclavados en el medio rural, como es el cado de Albaladejo, donde la educación de 0 a 3 años no solo influye en la conciliación, sino que también es una potente herramienta contra la despoblación", ha explicado.

Además, Caballero ha puesto el acento en la gratuidad en las plazas de 2-3 años para municipios 10.000 o menos habitantes "que ejemplifican nuestro compromiso con el medio rural". Esta ampliación de la gratuidad del tramo de 2 a 3 años en las escuelas infantiles a los municipios menores de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha, que se ha puesto en marcha este curso, ha beneficiado a más de una treintena de escuelas infantiles en la provincia de Ciudad Real.

POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL Y LA EQUIDAD EN EL ACCESO

Además, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha incidido en que "se están estableciendo ratios en escuelas infantiles por debajo de la normativa nacional". Esta ha sido una medida aplicada en el proceso de admisión del primer ciclo de Infantil, lo que afecta a los tres niveles de 0 a 3 años. "No solo se ofertan estas plazas, sino que además trabajamos para garantizar en esta etapa una atención más personalizada que es beneficiosa para los profesionales y, sobre todo, para los niños y niñas".

En las instrucciones de admisión establecidas por la Consejería de Educación se ha establecido en el nivel de 0 a 1 año un máximo de seis niños por aula, frente a los ocho que permite el decreto estatal; en el tramo de 1 a 2 años, se sitúa en 11 alumnos, dos menos de los 13 de la normativa nacional; y en el nivel de 2 a 3 años, se fija en 16 menores por unidad, cuatro menos que los 20 autorizados a nivel estatal.

Caballero ha reivindicado que además también se trabaja para garantizar la equidad en el acceso a las plazas en las escuelas infantiles de la región. Se establece reservas de plazas fijando un mínimo del 6% para situaciones de urgencia social y al menos un 5% para alumnado con necesidades educativas específicas.

"Desde el Gobierno del presidente García-Page volvemos a reafirmar el compromiso con la igualdad de oportunidades en la educación en todas las etapas dentro y fuera del aula como ya demostramos con las rutas escolares, con el banco de libros o con las ayudas para comedor escolar en los centros educativos", ha concluido.

La escuela infantil de Albaladejo tiene autorizada una capacidad de dos unidades, con 19 puestos escolares, de los que seis de ellos son para menores de un año. La capacidad de puestos escolares autorizada se agrupará en cada momento en unidades que no podrán exceder del número de puestos escolares que resulte de la aplicación de las ratios.

NUEVO CENTRO DE SALUD EN ALBALADEJO

Albaladejo contará con un nuevo centro de salud en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha está invirtiendo 3,5 millones de euros. Esta inversión, tal y como ha explicado desde el municipio el vicepresidente segundo, junto a la alcaldesa de la localidad, Elena Castillo; incluye la redacción del proyecto, dirección de obra, control de calidad y equipamiento.

Caballero ha confirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión cercana a los 2,9 millones de euros para la construcción del nuevo centro de salud de Albaladejo, pues, según ha explicado, "el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado en su última reunión una inversión de 2.887.835 euros para la contratación de las obras de construcción".

Con este nuevo trámite, el Ejecutivo regional avanza en su objetivo de dotar a este municipio de un nuevo dispositivo sanitario que permita mejorar las condiciones de habitabilidad y confort de las personas usuarias y profesionales, sustituyendo así unas instalaciones que se han quedado obsoletas. Se trata de una obra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del Programa Operativo FEDER 2021/2027.

Finalmente, Caballero ha querido además reconocer el trabajo de la actual alcaldesa de Albaladejo, Elena Castillo, para desbloquear los trámites administrativos con el objetivo de que este centro pueda ser pronto una realidad. Caballero ha recordado que ha habido "inacción en los dos primeros años de esta legislatura, en el periodo 2023-2025, hasta el cambio en la alcaldía, porque no se movió ni un solo papel y no se hizo nada". En este sentido, ha explicado que "desde el Gobierno regional no podíamos avanzar si no se tomaban decisiones en el ámbito local, en la competencia del Ayuntamiento, como era la cesión de los terrenos".

El nuevo centro sanitario se edificará en un terreno de 2.000 metros cuadrados, situado entre las calles Camino de la Cañada y Prolongación Conde Cañada, que ha sido puesto a disposición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por el Ayuntamiento de Albaladejo. El proyecto, diseñado por el arquitecto Jorge Antonio Megías Boró, presenta un edificio exento en una sola planta sobre rasante, donde se desarrollará todo el programa funcional previsto por el SESCAM.

Así, las nuevas instalaciones dispondrán de un área de Urgencias, con zona de recepción de pacientes, área de familiares y de asistencia, una consulta de atención continuada, sala de emergencias polivalente, sala de espera, aseos y espacios para almacén. Asimismo, contará con una residencia para el personal sanitario, vestuarios, un área de rehabilitación con consulta, sala de espera y área de terapia (sala de cinesiterapia y boxes para tratamientos).

Por otra parte, el nuevo centro también dispondrá de un área de recepción de pacientes y la unidad de admisión y citaciones, el área de asistencia general con una consulta de Medicina de Familia y otra de Enfermería, sala de curas y extracciones, sala de espera, aseos para el personal y para pacientes. Las nuevas dependencias sanitarias tendrán espacios para las unidades de apoyo de trabajador social y área de odontología, así como un área de Dirección y Docencia, donde se ubicarán un aula y biblioteca.

La Zona Básica de Salud de Albaladejo cuenta en la actualidad con 2.002 tarjetas sanitarias de los municipios de Albaladejo (1008 TIS), Terrinches (548 TIS) y Santa Cruz de los Cáñamos (446 TIS), que son atendidos por tres profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, otros tantos de Enfermería y un auxiliar administrativo. Asimismo, se presta asistencia de fisioterapia, odontología, pediatría y punto de atención continuada.