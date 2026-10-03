C-LM avanza en un protocolo regional para mejorar la atención sanitaria y social a mujeres en situación de prostitución - JCCM

CIUDAD REAL 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la elaboración del Protocolo Regional de Actuación Sanitaria y Social con Personas en Situación de Prostitución, una herramienta con la que se pretende mejorar la respuesta que reciben desde el sistema sanitario y favorecer una atención integral, coordinada, equitativa y libre de estigmas.

Los avances en el desarrollo de este protocolo han sido presentados durante la II Jornada Técnica 'Mujeres en Primera Persona', organizada por la Unidad de Igualdad de Género del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas, ha informado la Junta en nota de prensa.

La jornada ha reunido a profesionales y expertos para abordar las necesidades sanitarias y sociales de las personas en situación de prostitución, especialmente mujeres y niñas, así como las dificultades que pueden encontrar a la hora de acceder al sistema sanitario y recibir una atención adaptada a sus circunstancias.

El protocolo regional, en cuya elaboración se viene trabajando desde hace más de un año bajo la coordinación de la Dirección General de Cuidados y Calidad del Sescam, pretende establecer un marco común de actuación que facilite al personal sanitario la identificación de situaciones de especial vulnerabilidad y permita ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de cada persona.

En su elaboración participa un equipo técnico multidisciplinar y se han incorporado aportaciones de profesionales sanitarios, agentes sociales, entidades del tercer sector y pacientes, con el objetivo de recoger las diferentes perspectivas que intervienen en la atención a estas situaciones.

Además, su desarrollo irá acompañado de otras actuaciones, entre ellas campañas de información y sensibilización y programas específicos de formación dirigidos a personal sanitario de referencia, con el fin de mejorar su capacitación y facilitar una atención basada en el respeto, la seguridad y la ausencia de prejuicios y estigmas.

LA EXPERIENCIA DE VALDEPEÑAS

Durante la jornada se ha puesto también en valor el trabajo desarrollado por la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas, que ha avanzado en un modelo de atención a mujeres en situación de prostitución teniendo en cuenta que sus necesidades no se circunscriben exclusivamente al ámbito sanitario.

Juana González López, enfermera de la GAI de Valdepeñas, ha expuesto la experiencia desarrollada en esta área y las situaciones de vulnerabilidad que pueden encontrarse estas mujeres en su relación con los servicios sanitarios, vinculadas no solo a cuestiones de salud, sino también a factores sociales, económicos, administrativos o de seguridad.

Por su parte, Francisco José Serrano Madrid, jefe de sección del Sistema de Información y Atención a Pacientes de la Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAM, ha explicado el proceso seguido para la elaboración del nuevo protocolo regional y las diferentes actuaciones que acompañarán a su implantación.

UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y LIBRE DE ESTIGMAS

La II jornada técnica 'Mujeres en Primera Persona' se enmarca en las políticas que viene desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha con la salud de las mujeres y se integra en el conjunto de actuaciones que la Consejería de Sanidad está desarrollando para mejorar la respuesta asistencial ante diferentes formas de violencia y vulnerabilidad, entre ellas la violencia de género, la violencia sexual, la mutilación genital femenina y la sumisión química.

Este trabajo contribuirá a consolidar un marco regional común que garantice una atención integral, coordinada, equitativa y libre de estigmas en todos los ámbitos asistenciales.

En este sentido, el futuro protocolo busca proporcionar al personal sanitario herramientas que les permitan conocer mejor estas realidades, detectar necesidades específicas y ofrecer una atención sanitaria segura, integral y basada en la evidencia científica, evitando situaciones de estigmatización o revictimización.

La jornada ha contado con la participación del delegado provincial de Sanidad en Ciudad Real, Francisco José García Sánchez; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas, Vanesa Irla Uriarte; y la directora de Enfermería de la GAI de Valdepeñas, Rosa Serrano Mateos.

La clausura ha corrido a cargo de la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín Rubio, y de la delegada provincial de Igualdad en Ciudad Real, Manuela Nieto-Márquez Nieto.