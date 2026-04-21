C-LM califica "muy positivamente" el proceso de regularización porque mejorará mano de obra e igualdad de oportunidades

Archivo - Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha calificado "muy positivamente" el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que comenzó este lunes, porque permitirá que estas personas puedan tener trabajo e igualdad de oportunidades con respecto la resto de la ciudadanía.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, García ha añadido que, además, esa regularización le "viene bien" a la propia Comunidad Autónoma, especialmente para "mejorar e incrementar" en aquellos sectores donde haga falta mano de obra.

"Estamos viendo que es la población inmigrante la que nos está dando respuesta y ayuda a poder asumir ciertos retos", ha constatado, señalando que, "si encima viene con ese apoyo por parte del Ministerio, la regularización que se está llevando a cabo pues es mucho más ágil y mucho más fácil".

Además, ha recordado que "hemos visto cómo en otras épocas que también se hizo fue positivo completamente para nuestro país", por lo que entiende que, en esta ocasión, será también igual.

En cuanto a la alarma generada con respecto al procedimiento y a los trámites, ha señalado que en Castilla-La Mancha las subdelegaciones del Gobierno "se han puesto a disposición de los ciudadanos para hacer reuniones informativas y que puedan llevar a cabo este tipo de procesos con garantías y con máxima normalidad".

"Cuando algo es muy esperado y además es tan necesario los comienzos nunca son fáciles", ha admitido Bárbara García Torijano, quien ha apuntado que "con la información que además ha dado el Ministerio, que está muy bien explicada, son procesos que no tienen por qué ser complicados".