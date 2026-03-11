C-LM celebra una exposición virtual que recorre los 800 años de la Catedral de Toledo mediante 67 fotografías históricas

Una exposición virtual recorre los 800 años de la Catedral de Toledo mediante 67 fotografías históricas. - JCCM

TOLEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición virtual 'La Catedral de Toledo en 67 fotografías. VIII Centenario (1226-2026)' podrá visualizarse en el Portal de Cultura desde este miércoles, día 11, con motivo de la conmemoración de los 800 años de la Catedral de Toledo y permanecerá visible de forma permanente en el espacio de Exposiciones Virtuales del Portal de Cultura de Castilla-La Mancha.

La muestra ha sido organizada por el Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y reúne 67 fotografías históricas procedentes del Fondo Fotográfico Rodríguez, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Toledo y propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las imágenes, tomadas a lo largo de varias décadas del siglo XX, permiten recorrer algunos de los espacios más representativos de la Catedral Primada de España, desde sus portadas y el claustro hasta sus capillas, vidrieras, rejerías y el majestuoso coro de doble sillería, ha informado la Junta en un comunicado.

Entre las instantáneas destacan también escenas de gran valor patrimonial, como la Custodia de Arfe durante la procesión del Corpus Christi, así como imágenes de la Sala Capitular, decorada por Juan de Borgoña, o la Sacristía, presidida por 'El Expolio' de El Greco.

La exposición incluye además fotografías vinculadas a tradiciones toledanas y a visitas históricas al templo, ofreciendo un recorrido visual que permite comprender la importancia artística, cultural y espiritual de la Catedral de Toledo. A través de estas imágenes se pone también en valor el papel de la fotografía histórica como documento fundamental para la conservación y difusión del patrimonio cultural.

La exposición estará disponible en: https://cultura.castillalamancha.es/archivos/exposiciones-vi...