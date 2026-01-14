C-LM cerró 2025 con 2.010.324 tarjetas sanitarias, la cifra más alta desde la creación del Sescam

Archivo - Fachada de la sede del Sescam - JCCM - Archivo

TOLEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) acabó el año 2025 con 2.010.324 tarjetas sanitarias activas, la cifra más alta desde la creación del Sescam en 2002. Así lo ha puesto en valor la consejera portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, durante la que ha subrayado que "nunca antes la sanidad pública de la región había dado cobertura a tantas personas".

Padilla ha recordado que cuando Emiliano García-Page asumió la Presidencia de Castilla-La Mancha tuvo la determinación institucional de situar la sanidad pública en el centro de la acción del Gobierno. "Veníamos de una etapa en la que la sanidad estaba muy deteriorada y no fue por casualidad, sino como consecuencia de decisiones políticas", ha afirmado Padilla, quien ha remarcado que el presidente castellanomanchego "tomó justo la contraria" y, diez años después, "los datos confirman que aquel compromiso se ha mantenido y cumplido".

La portavoz ha insistido en que "nunca antes nuestra sanidad pública había tenido una cobertura tan amplia ni había llegado a tantas personas", un hecho que es el resultado de una inversión sostenida, especialmente en materia de infraestructuras.

En este sentido, Padilla ha puntualizado que, en Atención Primaria, solo en la última semana se han inaugurado dos nuevos centros: el consultorio de La Guardia, en la provincia de Toledo, y el centro de salud de Alcoba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real. A ellos se suman otras 50 infraestructuras sanitarias que se encuentran actualmente en distintas fases de ejecución.

La apuesta por la sanidad pública también se refleja en los grandes hospitales que ya son una realidad, ha continuado Padilla. El Hospital Universitario de Toledo, el Hospital Universitario de Guadalajara y el Hospital Universitario de Cuenca están plenamente operativos, mientras continúan las obras de los nuevos hospitales de Puertollano y de la segunda fase del Hospital de Albacete, cuya finalización está prevista a lo largo de 2026.

Según la consejera, otro elemento clave para superar los dos millones de tarjetas sanitarias es la atención a las urgencias, tanto hospitalarias como rurales. "Castilla-La Mancha cuenta con servicios de urgencias dotados de alta tecnología y, sobre todo, de los recursos humanos necesarios", ha señalado Padilla.

Solo en el último año, entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, el número de tarjetas sanitarias ha aumentado en 19.602, una evolución que, según ha apuntado la consejera, refleja tanto el crecimiento de la población que ha tenido lugar en la región como la confianza de la ciudadanía en el sistema público de salud. Si bien en comparación con las cifras de 2015, Castilla-La Mancha cuenta con casi 66.000 tarjetas sanitarias más desde que gobierna Emiliano García-Page, ha subrayado.

La portavoz ha hecho hincapié en que el Gobierno "se felicita por estos datos, a la vez que es consciente de que el reto es seguir atendiendo a cada vez más personas con una sanidad de calidad". En esta línea, ha remarcado que el Ejecutivo tiene "muy claro cuál es el modelo de atención a la ciudadanía de Castilla-La Mancha: el de la sanidad pública".

En efecto, ha recordado que es la segunda comunidad autónoma en la que la sanidad pública tiene mayor peso "y no estamos dispuestos a renunciar a ello". Por ello, la portavoz ha abogado por "una financiación justa que permita seguir manteniendo servicios como la sanidad pública en nuestra región, "que hoy es modelo y ejemplo en el resto de España".