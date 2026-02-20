C-LM cierra 2025 como segunda región con mayor incremento en la compraventa de viviendas, tras cerrar 35.379 operaciones

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha crecido un 17,8% en 2025 hasta un total de 35.379 operaciones, situándose como la segunda región con mayor crecimiento, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esas 35.379 operaciones, 33.588 fueron sobre vivienda libre y 1.791 sobre protegida. De igual modo, se realizaron 7.270 compraventas de vivienda nueva y 28.109 de usada.

En total, el pasado año se ejecutaron en la región un total de 146.983 transmisiones inscritas en los registros de la propiedad, de las que 51.155 fueron sobre fincas rústicas, y 95.828 sobre urbanas.

De las transmisiones sobre las rústicas, 20.884 fueron por compraventa, 1.474 por donación, 380 por permuta, 20.605 por herencia y 7.812 por otras vías.

En el caso de las viviendas, de las 55.713 transmitidas, 35.379 fueron por compraventa, 960 por donación, 48 permuta, 9.682 por herencia y 9.644 por otras vías.

Por provincias, Toledo, con 22.300, es la que más compraventa de vivienda registró el pasado ejercicio, seguida de Ciudad Real, con 12.618 operaciones; Albacete, con 8.094; y Guadalajara, con 8.603. Cierra Cuenca, con 4.098.

DATOS DE DICIEMBRE

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha crecido un 18,4% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,87% a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.818 operaciones y encadena dos meses de crecimiento.

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en la región, 2.707 se realizaron sobre viviendas libres y 111 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 618 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.200 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 4.270 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.818 compraventas, 751 fueron herencias, 80 donaciones y 3 permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en Castilla-La Mancha 7.624 fincas urbanas a través de 4.970 compraventas, 1.265 herencias, 181 donaciones, 11 permutas y 1.197 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.370 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.569 herencias, 1.924 compraventas, 133 donaciones, 45 permutas y 699 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de ascensos después de haber repuntado un 9,7% en 2024.

La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 se ha debido al incremento tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como al de las compraventas de viviendas nuevas.

En concreto, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011.

El 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 12,3% en 2025, hasta las 665.866 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 1,8%, hasta sumar 48.371 transacciones.

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%).

En el último mes de 2025, la compraventa de viviendas se incrementó un 7,9% en relación a diciembre de 2024, hasta sumar 54.148 operaciones, la mayor cifra en un mes de diciembre desde el inicio de la serie en 2007. Con este repunte, se encadenan dos meses consecutivos de ascensos interanuales.