C-LM cierra la campaña con 138.291 toneladas de aceite de oliva, cerca del 11% producido en España

Producción de aceite de oliva. - DO ESTEPA

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha informado de que, con datos de cierre de campaña (31 de marzo), en Castilla-La Mancha se han producido 138.291 toneladas de aceite de oliva.

Una cifra que, si bien está algo por debajo de la producción del año pasado, está un 18,6% por encima de la producción media de las diez últimas campañas y representa cerca del 11% del aceite producido en España, cifra que también supera la media de la última década situada en el 9,2% "y que consolida nuestra posición en superficie y producción".

Julián Martínez Lizán ha hecho estas manifestaciones en Mora donde ha asistido a la Jornada NaturAceite, un evento organizado por elDiario.es de Castilla-La Mancha y su sección Agroalimentaria, acompañado por la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín; el alcalde de la localidad, Emilio Bravo; el director de AgroBank Castilla-La Mancha y Extremadura, Pedro A. Martínez y la diputada de Medio Ambiente, Ganadería y Agricultura de la Diputación de Toledo, Marina García.

El consejero ha explicado que Castilla-La Mancha se ha consolidado como una región de referencia en la producción de aceite de oliva no solo en España, sino también en el ámbito europeo y mundial, hasta situarse como la tercera productora a nivel global, después de Andalucía y Puglia (Italia), ha informado la Junta en nota de prensa.

El sector cuenta con una estructura sólida, integrada por unos 83.000 olivicultores, 264 almazaras, "que en las últimas décadas han dado un salto de calidad tremendo", y cuatro Denominaciones de Origen Protegidas, todas ellas amparadas bajo la marca de garantía Campo y Alma, "un sello que avala que los productos que van a adquirir tienen gran calidad".

A ello se suman 460.000 hectáreas de olivar, repartidas por municipios emblemáticos como Mora, donde "el olivar es especialmente importante porque se trata de un cultivo social, por la generación de empleo, sobre todo en la época de recolección, aunque también es un reto que hay que afrontar por la mano de obra; y también por su impacto económico ya que todas las familias de Mora pueden estar de una forma u otra vinculadas a este sector productivo. Además del papel fundamental que han jugado en la conservación del paisaje".

"Por tanto --ha continuado Julián Martíenz Lizán-- eventos como esta jornada y sobre todo la Feria del Olivo, que celebráis este próximo fin de semana, vienen a reivindicar el papel que tiene este cultivo para todos nosotros".

VI EDICIÓN DE NATURACEITE

En cuanto a la jornada, Julián Martínez Lizán ha asegurado que ya es un "referente" en materia de olivar y aceite de oliva y ha agradecido a su directora, Carmen Bachiller, tener siempre al sector agrícola y ganadero entre sus prioridades, como demuestra que este medio digital cuente con una sección exclusiva dedicada a él, como es Agroalimentaria.

También ha valorado que este año va a tratar temas de gran interés entre los que están los agronómicos y sobre todo la comercialización. En este sentido, el Gobierno regional está invirtiendo este año 2,8 millones de euros en la promoción de la agroalimentación dirigidos a tener presencia en las principales ferias agroalimentarias, campañas de publicidad, promoción en exteriores de grandes ciudades y en puntos de venta directa al consumidor.

"Seguimos pensando que la promoción es una de las mejores herramientas, sobre todo en este contexto de geopolítica que causa un verdadero impacto en las actividades productivas", aunque a pesar de ello, Castilla-La Mancha no deja de crecer en exportaciones, lo que indica que "producimos bien, con calidad y que estamos abriendo los mercados internacionales".

En ese sentido, el consejero ha asegurado que se van a seguir implementando estas medidas para obtener el mayor valor añadido de las producciones y que repercuta en los productores primarios.

"Viables como lo está siendo el aceite de oliva, con precios mantenidos dado que la media del precio del aceite ha sido de 4,28 euros el litro, cifra que se asemeja muchísimo a la media nacional y que en esos umbrales empieza a considerarse como rentable. Esperemos que en estas próximas campañas sigan manteniendo esta tónica y los agricultores puedan tener esa rentabilidad para sus explotaciones", ha finalizado.