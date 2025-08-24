C-LM colaborará con el Centro Nacional de Información Geográfica en la mejora de las líneas límite municipales

La Junta y el Centro Nacional de Información Geográfica cooperarán en el proyecto de recuperación y mejora geométrica de líneas límite jurisdiccionales de términos municipales de la región. - JCCM

TOLEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Centro Nacional de Información Geográfica cofinanciarán, a través de fondo FEDER, la mejora de las líneas límite municipales.

La Consejería de Fomento ha suscrito una adenda al convenio con el Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para incorporar la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al proyecto de recuperación y mejora geométrica de líneas límite jurisdiccionales de términos municipales de la región, según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

El director del Centro Cartográfico Regional, Daniel Corredor, ha destacado que "con este acuerdo, se refuerza el compromiso institucional con la mejora de la precisión cartográfica y la delimitación territorial, elementos clave para la planificación territorial, la gestión de servicios públicos y la seguridad jurídica".

Un proyecto estratégico para la ordenación del territorio El convenio original, suscrito el 15 de julio de 2024, contempla actuaciones hasta 2027 para actualizar y mejorar las delimitaciones municipales, inscribiéndolas en el Registro Central de Cartografía, conforme al Sistema Cartográfico Nacional.

La adenda firmada ahora incorpora una nueva cláusula que establece las obligaciones de ambas partes para garantizar la elegibilidad y correcta gestión de los fondos FEDER.

La inclusión de esta financiación europea no supone un incremento del gasto público regional, ya que se limita a establecer los requisitos formales para la certificación y retorno de fondos.

Entre las obligaciones asumidas por la Junta de Comunidades destacan la tramitación administrativa de la operación, el cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), la aplicación de criterios de igualdad de género y la adaptación a las orientaciones técnicas sobre cambio climático.

La firma de esta adenda es fruto del trabajo conjunto entre el Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha y el Instituto Geográfico Nacional. Se enmarca en los objetivos del Programa FEDER 2021-2027.