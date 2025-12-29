C-LM compra 700.000 dosis de vacuna para proteger al sector ganadero frente a la lengua azul

Ovejas, cabaña ovina. - JCCM

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 850.000 euros a la compra de 700.000 dosis de vacuna para proteger al sector ganadero frente a la lengua azul, según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha asegurado que el Consejo de Gobierno ha sido informado de esta compra, realizada mediante una declaración de emergencia, con el objetivo de controlar la enfermedad en la región.

Martínez Lizán ha señalado que la circulación del serotipo tres del virus en varias provincias, con consecuencias graves en el ganado ovino, obligó a tomar esta decisión para proteger al conjunto de la cabaña ovina. El consejero ha incidido en que la vacunación es, a día de hoy, la herramienta más eficaz para frenar la enfermedad, ha informado la Junta en un comunicado

En este sentido, ha recordado que a comienzos del mes de septiembre la cobertura vacunal no era la adecuada, a pesar de cómo estaba evolucionando la lengua azul. Ante esa situación, el Gobierno regional decidió actuar y facilitar vacunas al sector, de manera que recurrió a un contrato de emergencia que permitiera hacerlo "con rapidez y sin trámites innecesarios".

Gracias a esta actuación, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha adquirido 700.000 dosis, que se han ido distribuyendo a las explotaciones a través de los veterinarios, tal y como ha explicado Martínez Lizán, quien ha recordado, además, que desde el pasado mes de marzo Castilla-La Mancha aplica un sistema de vigilancia y control de la lengua azul, con vacunación voluntaria y sin restricciones de movimiento. "Se trata de un cambio de modelo que se adoptó a petición del propio sector y que se basa en la corresponsabilidad y en el criterio profesional de ganaderos y veterinarios", ha aclarado.

En este contexto, el consejero ha relatado que los primeros casos en la región se detectaron en el mes de julio y que, desde entonces, ha habido presencia del virus en todas las provincias, fundamentalmente de los serotipos tres y ocho. Dado que una parte mayoritaria del censo no estaba vacunada, la Junta optó por adquirir estas dosis para apoyar al sector y poner a su disposición las herramientas necesarias, siempre desde la voluntariedad.

EVOLUCIÓN FAVORABLE

La situación actual, según ha destacado Martínez Lizán, es más favorable. Se ha constatado un aumento de la vacunación, tanto por iniciativa de los propios ganaderos como gracias a las dosis facilitadas por la Consejería; a lo que se suma la inmunidad generada en determinadas zonas y la llegada del frío, que reduce la actividad del mosquito transmisor. "De hecho, en los últimos días se ha observado una disminución de la incidencia, sin que se hayan notificado nuevos casos desde hace diez días", ha puntualizado.

La compra de estas 700.000 dosis ha sido, en palabras del consejero, una decisión clave para reforzar la protección del censo ganadero y acercarse a una cobertura vacunal muy elevada. En este sentido, ha detallado que se ha priorizado el serotipo tres por ser el más extendido y el más virulento, el que provoca los cuadros clínicos más graves y mayores pérdidas en las explotaciones, asumiendo además un mayor esfuerzo económico por parte de la Administración regional.

Finalmente, Martínez Lizán ha subrayado que la gestión de la lengua azul en Castilla-La Mancha ha combinado criterio técnico, diálogo con el sector y capacidad de reacción. "Las medidas adoptadas están dando resultados, pero seguimos vigilantes, porque cuidar al sector ganadero es defender el medio rural y el tejido económico de esta tierra", ha concluido.

OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, hace unos días, el Consejo de Gobierno autorizaba la orden de encargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a la empresa pública Tragsatec, para la realización del servicio técnico para la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en la comunidad de Castilla-La Mancha durante los años 2026 y 2027.

Además, también el Consejo de Gobierno aprobaba el decreto por el que se establece la concesión directa de una subvención de carácter excepcional a las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de pequeño tamaño, para compensar las dificultades económicas experimentadas durante los años 2024 y 2025.

Estas asociaciones son un elemento primordial para la ejecución programas sanitarios, siendo además pioneras en la implementación de programas voluntarios frente a diversas enfermedades, y resultando un elemento fundamental para la coordinación del sector ganadero y la Administración.

En total, en 2025, el Gobierno regional ha destinado más de dos millones de euros en ayudas para las asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para aumentar la producción, el nivel sanitario y el bienestar de los animales aplicando medidas de manejo y de bioseguridad, así como la compensación de determinados costes de las actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales, incluidas dentro de los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales, programa sanitario mínimo obligatorio o programas sanitarios voluntarios.