C-LM confía en que principales grupos de Europarlamento no acepten un marco financiero ni PAC que perjudique a España

Reunión entre el vicepresidente segundo de C-LM, José Manuel Caballero; la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; y la eurodiputada Cristina Maestre con la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos, Iratxe García. - JCCM

TOLEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha entregado este jueves a la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos, Iratxe García, el documento 'Una PAC de futuro' con las propuestas del Ejecutivo autonómico para lograr una política agraria común justa.

En un encuentro mantenido en Bruselas, en el que también han participado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y la eurodiputada Cristina Maestre, el vicepresidente segundo ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a cejar en el empeño de defender su propuesta de una PAC "con una financiación suficiente sin los recortes anunciados por la Comisión Europea", según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha confiamos en que los principales grupos políticos del Parlamento europeo no acepten un marco financiero ni una PAC que perjudique a España y a la región", ha remarcado. "Por eso, seguimos desplegando la agenda de contactos en las instituciones europeas y hoy nos hemos reunido con Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos", ha explicado.

"Este es el único grupo que, a día de hoy, todavía sigue planteando una propuesta alternativa a los fondos, a la propuesta de presupuestos y, por supuesto, a la propuesta de política agraria común para los próximos años", ha incidido.

Por este motivo, el vicepresidente segundo ha señalado que "les hemos pedido que se mantengan firmes en esta defensa". Caballero ha recordado que "a diferencia de lo que han hecho los conservadores, los liberales y los verdes, que ya han parado en su reivindicación e incluso en volcar el presupuesto, los socialistas aún se mantienen en la defensa de una PAC con una financiación justa que garantice la rentabilidad de las explotaciones y la soberanía alimentaria y la protección del trabajo y esfuerzo de nuestros agricultores".

Además de trasladar las propuestas de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero ha indicado que desde el Gobierno regional "les pedimos que sigan exigiendo a la Comisión, que sigan exigiendo a von der Leyen, que plantee una propuesta alternativa, distinta de presupuesto global de la Unión Europea y, sin duda, una propuesta distinta de presupuesto de la PAC".

Ha expuesto que es realmente importante para Europa "pero es especialmente importante para Castilla-La Mancha que contemos con una PAC que sea justa, que no tenga recortes y que permite a los agricultores, como han hecho hasta ahora intentar buscar el máximo de rentabilidad a sus explotaciones".

Asimismo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha indicado que esta PAC debe permitir también a territorios como Castilla-La Mancha "que puedan desarrollarse, que puedan avanzar, que puedan, en definitiva, mejorar la vida de la gente".

Al mismo tiempo, José Manuel Caballero ha asegurado que esta política debe garantizar la soberanía alimentaria y que "en los próximos años la política agraria común se pueda desarrollar siendo una política de seguridad como, sin duda, lo ha sido durante todo este tiempo".