C-LM constata su idea de asumir gestión de las confederaciones ante retrasos de "récord Guiness" en expedientes

El jefe del Ejecutivo regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preside, en Toledo, el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha constatado ante el Consejo regional del Agua la petición de esta Comunidad Autónoma al Estado para asumir parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas, ante el retraso de expedientes que marcan "récord Guiness", situación que afecta a numerosos sectores, entre ellos al sector agrario.

"Nos estamos ofreciendo para poner recursos autonómicos, personal autonómico, servicios, para poder aligerar y agilizar muchos expedientes en las confederaciones", ha expresado este viernes en la reunión del Consejo regional del Agua, junto a la titular de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Castilla-La Mancha es "muy consciente" de que no puede seguir "eternamente esta dinámica de no tramitar los expedientes, las solicitudes o las peticiones" y de "sólo tramitar las sanciones". "Esto es lo que realmente no se justifica y no responde a un correcto funcionamiento del Estado democrático", ha lamentado García-Page.

ESTRATEGIA FRONTAL

Tras remarcar el "momento enormemente crítico y delicado por el avance en la planificación de las confederaciones", y por lo que desde el Ejecutivo están "asustados", García-Page ha insistido en su "estrategia frontal" para pedir una prórroga de la directiva Marco del Agua, una posición que también comparte con el Levante.

"Si entra en vigor el nuevo proyecto de directiva, es absolutamente nocivo para los españoles. Se tiene que parar esa entrada en vigor, no es el momento, no es oportuna", ha afirmado.

Ha rechazado que sea esta "una posición exclusivamente hostil", sino que recala en la defensa de los "planteamientos" e "intereses" de la región, desde un punto de vista colaborador y constructivo.

Es por ello que ha mencionado nuevamente la idea de Castilla-La Mancha de poner en marcha un sistema de información piezométrica para poder tener una información contrastada y fiable, ante lo que ha criticado "el monopolio absoluto" del Gobierno central sobre la información, que lleva "a un dirigismo absolutamente técnico" que pone en entredicho "el consenso político".

ESTUDIO DE DESALADORAS

Por otro lado, ha insisitido en que su gobierno va a encargar "un estudio de aproximación para que Castilla-La Mancha pueda estar enganchada a la red de abastecimiento de las desaladoras".

"Nos vamos a ver en la obligación de pedir estar enganchados a las desaladoras, al menos para una parte de la Comunidad Autónoma que comparte la misma realidad hídrica que en el Levante español", ha advertido.

Por su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible ha incidido en la creación de este sistema de información piezométrica autonómico, iniciativa "muy importante", con relevancia "capital" de las aguas subterráneas.

También se ha referido al retraso en la resolución de determinados expedientes, que afecta fundamentalmente a las autorizaciones para regantes pero también a otros procedimientos industriales, lo que conlleva problemas para algunos municipios, ha señalado Gómez.

"Vamos a pedir al Estado que nos haga una encomienda de parte de la gestión que tienen que realizar estas confederaciones y que de esta manera el Gobierno de Castilla-La Mancha le dé un impulso a todos estos procedimientos, porque estamos perdiendo oportunidades", ha incidido.