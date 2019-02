C-LM contará con una red de expertos en enfermedad celiaca para informar a la población y mejorar los diagnósticos

Publicado 06/02/2019 12:05:44 CET

TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos han firmado un convenio de colaboración para crear una red de expertos en enfermedad celiaca con los objetivos de formar e informar a la población y para mejorar las cifras de pacientes diagnosticados a través de la campaña '¿Comemos juntos?' que ha empezado este miércoles y concluirá en el mes de mayo.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente del Colegio Oficial de Farmaceúticos, José Javier Martínez, acompañado por la directora general de Ordenación, Planificación e Inspección Sanitaria, María Teresa Martín.

Martínez ha indicado que este convenio va a ayudar a sensibilizar a los pacientes celiacos que toman gluten y a conocer los medicamentos o enseres de higiene que no necesitan prescripción médica pero que pueden contener trazas de gluten.

"Esto mejorará la salud pública de la región y va a visibilizar la labor de los farmacéuticos de una red de farmacias que cubre el 99 por ciento de Castilla-La Mancha", ha asegurado

En concreto, ha señalado que la red de expertos estará compuesta por los cinco colegios farmacéuticos que están en la región donde los profesionales se están formando sobre la enfermedad celiaca. Además, ha añadido que a esta formación se pueden unir farmacéuticos que no formen parte de la red y otros profesionales sanitarios que estén interesados.

Para ayudar a informar sobre la celiaquía a la sociedad castellano-manchega, ha indicado que van usar trípticos y póster que estarán disponibles para los ciudadanos en los colegios y en las farmacias. En este sentido, ha apuntado que la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha (ACCLM) ha participado en la elaboración de este material informativo.

CONSEJOS DE LOS FARMACÉUTICOS

Además, ha subrayado que los celiacos que se acerquen a las farmacias o a los colegios podrán recibir consejos de los farmacéuticos como qué deben tomar en su dieta, elaborar un cocinado sencillo con productos frescos evitando productos procesados o sobre la interpretación del etiquetaje de cualquier tipo de alimento, entre otros consejos.

Martínez ha advertido a las personas que no padecen la enfermedad celiaca que no sigan una dieta sin gluten debido a que pueden desarrollar la enfermedad, "no es una moda, es un tratamiento para los pacientes que padecen la celiaquía", ha asegurado.

Por su parte, la directora general de Ordenación, Planificación e Inspección Sanitaria, María Teresa Martín, ha explicado en qué consiste la enfermedad y a quién afecta en la región.

"Es una intolerancia al gluten que está presente en muchos alimentos básicos, su origen no es muy conocido y no se ha avanzado mucho en su tratamiento. El único que existe consiste en eliminar el gluten de la dieta", ha señalado.

Martín ha explicado que la celiaquía va condicionar a la vida de las personas en su ocio, calidad de vida y en muchos órganos distintos si no se mantiene una restricción o eliminación del gluten en la dieta.

UN TOTAL DE 7.000 CELIACOS EN LA REGIÓN

Se estima que en Castilla-La Mancha, según ha detallado Martín, hay 7.000 celiacos afectando a más mujeres que a hombres. En concreto, ha indicado que 2.600 son menores y 3.400 son adultos.

En este sentido, ha subrayado que aproximadamente está diagnosticado el 25 por ciento de las personas que tienen esta enfermedad, "puede haber personas que no conocen que tienen celiaquía".