C-LM convoca subvenciones a proyectos empresariales vinculados al sector espacial por 360.000 euros

La convocatoria contempla ayudas de hasta 60.000 euros por proyecto y un periodo de incubación de hasta 24 meses. - JCCM

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado en su edición de este viernes, día 2 de octubre, la convocatoria de ayudas para proyectos incluidos en el Programa de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea en Castilla-La Mancha (ESA BIC Castilla-La Mancha).

La iniciativa está dirigida a startups, pymes innovadoras y personas promotoras de proyectos empresariales vinculados al sector espacial o al uso de tecnologías espaciales, con el objetivo de favorecer su maduración tecnológica y empresarial y reforzar el ecosistema regional de innovación, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 360.000 euros, financiado a partes iguales por la Agencia Espacial Europea y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con 180.000 euros cada una.

La ayuda máxima por proyecto será inferior a 60.000 euros y las empresas seleccionadas dispondrán además de servicios de asesoramiento empresarial, apoyo técnico y asesoramiento jurídico y en materia de propiedad intelectual e industrial.

Podrán beneficiarse empresas con una antigüedad inferior a cinco años y personas físicas que promuevan proyectos empresariales y se comprometan a constituir una empresa.

Los proyectos deberán tener una conexión demostrable con el sector espacial o con tecnologías espaciales y disponer de un centro de trabajo en Castilla-La Mancha o comprometerse a establecerlo en un plazo máximo de dos meses desde la concesión.

Las solicitudes se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y podrán presentarse durante dos meses a partir del día siguiente al lunes 5 de octubre, día de la publicación de la convocatoria.

Los proyectos seleccionados podrán contar con un periodo de incubación de hasta 24 meses, en el que recibirán apoyo para desarrollar y validar sus productos o servicios, avanzar en su modelo de negocio y facilitar su incorporación al mercado y a la cadena de valor aeroespacial.