C-LM crea los reconocimientos 'Responsabilidad Demográfica' para distinguir a quienes luchan contra la despoblación

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TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha creado los reconocimientos 'Responsabilidad Demográfica Castilla-La Mancha' para distinguir a aquellos que contribuyen a la lucha frente a la despoblación en la comunidad autónoma, tal y como recoge la orden donde se detallan las bases de este reconocimiento que publica hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo para la presentación de candidaturas se abre este viernes.

Según señala el texto, estos reconocimientos podrán concederse, tanto de modo individual como colectivo, y están dirigidos a personas físicas o jurídicas, los grupos de afectados y las uniones y entidades sin personalidad jurídica; así como a las entidades locales de Castilla-La Mancha.

La distinción 'Responsabilidad Demográfica Castilla-La Mancha', de periodicidad anual, tiene como finalidad el fomento de buenas prácticas que se realizan desde la iniciativa pública y privada que contribuyen al reto demográfico y al desarrollo sostenible de las zonas rurales afectadas por la despoblación, informa el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

De igual modo, busca el reconocimiento del esfuerzo por parte de los beneficiarios para hacer atractivas a estas zonas rurales para vivir, trabajar e invertir; así como que su ejemplo sirva de motivación para que otras administraciones, empresas y ciudadanos sigan ese camino.

Tal y como se plasma en la orden, el plazo para la presentación de candidaturas para los Reconocimientos a la Responsabilidad Social Demográfica Rural de Castilla-La Mancha 2026 se abre este viernes, 20 de marzo hasta el 20 de mayo de 2026, tendrán que ir dirigidas al Comisionado de Reto Demográfico, y se presentarán exclusivamente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario existente al efecto en la Sede Electrónica de la Administración regional (https://www.jccm.es/ ).

UNA MEDIDA INCLUIDA EN LA LEY

Este reconocimiento se fundamenta en el articulado de la Ley de Medidas contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, en vigor desde el año 2021 y pionera a nivel nacional, que otorga a la Administración castellanomanchega la puesta en valor de la imagen y reputación del medio rural, promocionando la realidad de las áreas rurales y de sus ventajas sociales y económicas, destacando los valores que caracterizan la vida en estas zonas.