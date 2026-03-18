C-LM crea tres nuevas categorías profesionales dentro del Sescam para reforzar la seguridad de sus trabajadores

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TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado la creación de tres nuevas categorías profesionales en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para reforzar la prevención de riesgos laborales y mejorar la seguridad de sus profesionales.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, la creación de estas tres nuevas categorías se articularán mediante un decreto.

Las nuevas categorías son la de técnico superior de prevención de riesgos laborales --A1--, que asume la planificación, la coordinación y el desarrollo de programas preventivos y la de técnico medios de prevención --A2--, que ejecutará el seguimiento de los programas y la evaluación de las condiciones de trabajo, y la implantación de las medidas de seguridad.

Se suma una tercera categoría, la de los técnico de nivel intermedio, C1, que desarrollará tareas vinculadas a la evaluación de los riegos y al apoyo técnico en los centros donde sea necesario la implantación de las medidas.

Además, el decreto contempla también un procedimiento de integración de personal que ya venía desempeñando estas funciones.

Junto a esta modificación, se actualiza la denominación de determinadas categorías relacionadas con el análisis clínico y bioquímica clínica, que pasan a integrarse en una nueva modalidad estatal, la del laboratorio clínico.

NUEVO CONTRATO 112

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el contrato para la administración y el mantenimiento de la plataforma del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha para los próximos 12 meses, con una inversión de 923.000 euros para garantizar "un servicio más fiable, moderno y seguro".

Ante "la cifra más alta de la historia" en el registro de llamadas con 770.000 en 2025, el Gobierno regional ve imprescindible "tener los recursos, las infraestructuras y las plataformas digitales perfectamente dotadas, actualizadas y con la mejor tecnología, para garantizar fiabilidad y tolerancia a ese volumen de llamadas".