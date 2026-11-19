Archivo - El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes del inicio de la inauguración del III Congreso Internacional de la ELA 'Manolo Barrós'. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado este jueves que no es el momento de discutir sobre la ley de eutanasia, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta a derogar total o parcialmente esta norma si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha afirmado a preguntas de los medios el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, antes de participar en las III Jornadas de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, donde ha considerado que esta ley ha sido "un avance muy importante" en el tratamiento y en el comportamiento de las personas en los últimos momentos de su vida.

"Creo que fue muy bien estudiada por parte de los técnicos y por parte, en su caso, de los políticos", ha dicho, para añadir que será un tema que "va a tener trascendencia a lo largo de los siguientes días" pero --la ley-- "ha venido para quedarse y si hay mejoras, debería ser por el acuerdo y por el consenso de todos los grupos".