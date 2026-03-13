C-LM cree que el nuevo trasvase "dilapida" el "almacén de agua" en Entrepeñas y Buendía: "No lo vamos a admitir"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura acaba de aprobar una nueva derivación de agua al Levante de 180 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, que el Gobierno de Castilla-La Mancha advierte que va a "dilapidar" el "almacén de agua" en los embalses de cabecera Entrepeñas y Buendía.

"No lo vamos a admitir", ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible castellanomanchega, Mercedes Gómez, quien ha apuntado que estos 189 hectómetros suponen el 11 por ciento de la capacidad del agua embalsada en estos momentos.

"Dilapida un recurso escaso que tenemos en todos los territorios y que podría llevar a una situación de que, en el caso de que luego no hubiese recursos, pudiésemos tener informes desfavorables para inversiones y para desarrollos urbanísticos en el territorio de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

A ello ha añadido que quedan aún 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar, por lo que ha dicho que no hay capacidad "técnica ni sostenible" para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, "teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos y no tienen capacidad de almacenamiento".

"No entendemos cómo el Gobierno de España está permitiendo esta situación y, sobre todo y lo más importante, el que no se tengan en cuenta medidas de sostenibilidad. Cuestiones que, por otro lado, el Partido Popular está encantado de que sea así", ha sostenido la consejera.

Ello le ha llevado a decir que el Gobierno de Castilla-La Mancha no está conforme y cree que ya se están perdiendo "todas las oportunidades" de poder modificar las reglas de explotación del trasvase.

"Por lo tanto, nos reafirmamos en la necesidad de establecer una demanda judicial por incumplimiento del real decreto de la aprobación de las planificaciones hidrológicas, que en el 2023 se puso encima de la mesa y que el Gobierno está día sí y día no incumpliendo", ha concluido.