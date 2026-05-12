C-LM defiende fortalecer los programas de cohesión territorial para que la cultura sea accesible en todo el territorio

Castilla-La Mancha defiende fortalecer los programas de cohesión territorial para que la cultura “sea un derecho con garantía de acceso en todo el territorio” - JCCM

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido este martes fortalecer los programas de cohesión territorial para que la cultura "sea un derecho con garantía de acceso en todo el territorio".

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante su asistencia al Consejo de Cultura de la Unión Europea, donde Castilla-La Mancha ha defendido la posición común de las comunidades autónomas de España y al que ha asistido también el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante este Consejo se ha aprobado el plan de trabajo de la Unión Europea hasta el 2030, referido al área de Cultura, donde Castilla-La Mancha ha apostado por "democratizar y universalizar el acceso a la misma, especialmente en una región como la nuestra que tiene una dispersión población", según ha manifestado el consejero de Educación, Cultura y Deportes.

En este sentido, Amador Pastor ha puesto en valor el esfuerzo que el Gobierno de Emiliano García-Page está realizando en esta materia, con "un presupuesto histórico de 64 millones de euros que se materializa en oportunidades para todos nuestros ciudadanos, vivan donde vivan", y ha puesto como ejemplo la Red de Artes Escénicas, que llega a los municipios más pequeños, o el apoyo a la cultura en las zonas no urbanas.

Para finalizar, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha resaltado que "presumimos hoy de haber coordinado durante este semestre el sentir unánime de todas las comunidades autónomas del Estado y la contribución que hemos realizado desde Castilla-La Mancha al plan de trabajo en materia de cultura".