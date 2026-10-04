C-LM defiende que las políticas de vivienda requieren diálogo para garantizar los derechos de todos - JCCM

CIUDAD REAL 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende que las políticas de vivienda requieren diálogo para garantizar los derechos de todos y que se debe apostar por construir más. Así lo ha expresado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en una entrevista en el programa 'Julia en la Onda', de Onda Cero, que se ha emitido este domingo desde Manzanares con motivo de la Fiesta de la Vendimia.

"Este tema de la vivienda es muy complejo", ha señalado. En este sentido, ha expresado que "es evidente que los inquilinos tienen derechos y hay que respetarlos, como también hay que saber que en este caso los propietarios también tienen algunos derechos". Caballero ha remarcado que se trata de trabajar desde el diálogo para "buscar intereses comunes, evitando la confrontación y el conflicto".

Así, el vicepresidente segundo ha señalado que "en demasiadas ocasiones centramos todo el problema de la vivienda en el alquiler y no es ese exclusivamente el problema, es una parte, aunque sea una parte muy importante".

En este sentido, ha explicado que "el problema fundamental es que necesitamos más vivienda, hay que construir más vivienda, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento en Castilla-La Mancha".

Ha explicado que la Junta está impulsando en estos momentos nuevas viviendas en construcción y "una parte importante son en edificios de la Administración que vamos a reconvertir de edificios administrativos en edificios para vivienda".

Además, ha puesto el acento en que "lo más importante que tenemos en el Parlamento en estos momentos es una modificación de la Ley del suelo y de la vivienda de Castilla-La Mancha que va a permitir aflorar, poner en valor, todos los suelos que en estos momentos están dormidos".

Ha explicado que, "a raíz de la burbuja de la construcción, las administraciones tuvimos la tendencia a limitar el desarrollo del suelo, a establecer un montón de trabas, a poner candados", y, ahora que la situación ha cambiado, "lo que estamos haciendo con esta modificación de la ley es quitar estas trabas, abrir estos candados para que todo ese suelo, que parte de él es incluso suelo destinado a viviendas de protección oficial; pues pueda servir para ponerse en marcha".

"Lo que ocurre es que nadie se puede engañar, porque el problema de la vivienda no se soluciona de hoy para mañana", ha incidido. "Construir una vivienda lleva como mínimo un año y medio o dos años", ha expresado. "De manera que este debe ser un compromiso de toda la sociedad y, desde luego, se debe abordar con un ánimo de diálogo y de evitar el conflicto, porque desde el conflicto es imposible dar una respuesta a este problema", ha concluido.

"ES EL MOMENTO DE CONVOCAR ELECCIONES GENERALES"

En respuesta a la pregunta de Julia Otero, José Manuel Caballero ha afirmado que cree "que es el momento, honestamente, de convocar elecciones generales". Ha expresado que se debe hacer "pensando en lo que ha significado la caída de estos dos decretos y, sin duda, en toda esa gente que se ha quedado frustrada, cientos de miles de españoles que estaban esperanzados, y a los que hay que darles una respuesta".

"La respuesta no puede ser que vamos a esperar unos meses", ha remarcado. "Yo creo que la respuesta tiene que ser llamar a las urnas y que España, los españoles y españolas, se pronuncien realmente sobre un problema que en estos momentos es el primero, como marcan todas las encuestas, y este problema es la dificultad de acceso a la vivienda". Por eso, ha concluido que, "desde esa lógica, estaría justificada la convocatoria de elecciones como una respuesta desde la política a los intereses y a las reivindicaciones de la ciudadanía".

Además, ha reivindicado la importancia de "despejar el horizonte, para que cuando lleguen las elecciones de mayo, las municipales y autonómicas, podamos hablar no de la política nacional sino de lo que nos importa en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos".

Por eso, José Manuel Caballero ha reafirmado que cree "que es el mejor momento como respuesta a la ciudadanía y también de la expectativa y la estrategia de un partido que tiene que centrar el debate en los modelos de gobierno y en las propuestas que cada uno tenemos, y la vivienda ahora está en el centro de ese debate".

ETIQUETADO DEL VINO

En el marco de la Fiesta de la Vendimia, José Manuel Caballero ha celebrado "las buenas noticias que hemos conocido esta semana, ya que el Parlamento Europeo ha actualizado su estrategia de política sobre el alcohol, en la que rechazó explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo". Con esta decisión quedan descartadas las propuestas para incluir advertencias severas en las botellas de vino. El vicepresidente ha explicado que este rechazo ha sido defendido por el Gobierno de Castilla-La Mancha en todos los foros europeos.

José Manuel Caballero ha puesto en valor el éxito del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones en Castilla-La Mancha. "Hemos estado encantados de recibir a un centenar de representantes de las regiones de Europa, porque somos muy conscientes de que toda la política que afecta al mundo del vino se decide fundamentalmente en Bruselas y en Estrasburgo, en las instituciones europeas, desde el etiquetado hasta la comercialización, incluyendo todo lo que tiene que ver con el vino y salud, las ayudas y la modernización del sector", ha concluido.

El vicepresidente segundo ha recordado que "Castilla-La Mancha es la principal región productora de vino de España, es la comunidad autónoma que exporta más vino, ya que la mitad del vino español que exportamos es castellanomanchego".

Ha explicado que 80.000 profesionales "viven del vino directamente, estamos hablando de prácticamente 500 bodegas y cooperativas en la región y tiene un impacto económico que ronda los 2.000 millones de euros", así como que "en la exportación, en este momento, las cifras que tenemos cerradas son las del mes de julio y estamos hablando de una facturación ya de 440 millones de euros".