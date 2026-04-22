C-LM defiende su respuesta "ejemplar" en vivienda y esperará a la Sectorial para conocer detalles del plan nacional

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TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha defendido este miércoles la respuesta "ejemplar" que el Ejecutivo autonómico está dando en materia de vivienda, donde la situación "es muy complicada, muy delicada", y ha confirmado que la Comunidad Autónoma se adherirá al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que espera conocer más en detalle en la Comisión Sectorial de Vivienda convocada para el 28 de abril.

A preguntas de los medios tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en rueda de prensa, Padilla ha señalado que el Plan Estatal "tiene que dar respuesta a realidades muy diversas del conjunto del país". "Aquí en Castilla-La Mancha tenemos también la nuestra y somos conocedores y plenamente conscientes de las dificultades que hay en el acceso a la vivienda en el conjunto del país" y en la región.

De hecho, ha manifestado, la región ha planteado "el plan más completo de medidas para atajar las distintas dificultades que se plantea una persona cuando quiere acceder a su vivienda, especialmente los jóvenes", un "esfuerzo" que tiene que ver con deducciones, ayudas al alquiler, a la compra y a la rehabilitación.

"Hemos sido capaces incluso de ejecutar fondos europeos que otras comunidades autónomas no han sido capaces de hacerlo y nosotros hemos atraído esos fondos a Castilla-La Mancha y también se han aplicado para políticas de vivienda", ha resaltado.

Al respecto, ha subrayando que "ese compromiso que tenemos también para destinar fondos europeos a las políticas de vivienda, se va a tener en cuenta en el 40% de aportación que tenemos que hacer las comunidades autónomas y, en este caso, la aportación que hará Castilla-La Mancha".