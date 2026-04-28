C-LM defiende la robustez y solidez de su mercado de trabajo, con una cifra "récord" en población activa y ocupada

Archivo - La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparecen en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gob - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha defendido que Castilla-La Mancha tiene un mercado de trabajo "robusto y sólido", a pesar de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este martes, que indican que el paro subió en 9.400 personas en la región durante el primer trimestre del año, un periodo de "estacionalidad negativa", tal y como ha recordado la consejera.

Durante la presentación en Toledo del refuerzo del Programa Retorno del Talento, en el Palacio de Fuensalida, Franco ha advertido de que los meses de enero y febrero el mercado de trabajo se ha visto resentido por la bajada de contrataciones y afiliaciones a la Seguridad Social.

Y ha añadido que, a pesar del buen comportamiento que ha tenido el mercado de trabajo en Castilla-La Mancha en el mes de marzo, "todavía no se evidencia en los datos de la EPA, por el momento en el que se realizan los tiempos de encuesta", pero "como siempre" en el segundo trimestre "veremos una EPA mucho más fuerte".

Dicho esto, ha insistido en que la EPA conocida hoy está marcada no solo por la estacionalidad del primer trimestre del año, sino también por el comportamiento de la población activa. "Estamos en una cifra histórica, tanto de población activa como de población ocupada en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año, a pesar de la estacionalidad negativa".

"Nunca antes había habido tanta gente en Castilla-La Mancha confiando en el mercado de trabajo, ha dicho la consejera, quien ha admitido que "es verdad" que esta cifra, con más de 34.000 personas nuevas en el último año que se han sumado a la población activa en Castilla-La Mancha, "no ha podido ser digerida al 100% por el mercado de trabajo".

De manera que el 95% de esas 34.000 personas que se suman a la población activa, concretamente 32.700, lo han hecho encontrando una oportunidad de empleo y hay un 5% de ese incremento de la población activa que no digiere el mercado de trabajo en la actualidad. No obstante, la consejera está convencida de que "lo seguiremos digiriendo conforme vayan surgiendo iniciativas de contratación".

Además, ha comentado, también la EPA "nos ofrece una cifra de ocupación histórica, como decía, 936.900 personas ocupadas". "Es una cifra histórica para un primer trimestre del año, lo que nos hace pues también ser muy positivos".

"Hay que mirar que en estos diez años, con la EPA que hemos conocido hoy, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en descenso del desempleo juvenil". "Ha habido un descenso significativo en la tasa de paro de las personas jóvenes, en el aumento de oportunidades", ha terminado.

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en ese mismo acto, ha celebrado "el auténtico récord en población activa y en población ocupada" registrada en la región. "Es un indicador probablemente de los más optimistas", ha subrayado.