C-LM desarrolla tres nuevos ciclos formativos de FP que beneficiarán a 400 alumnos de la región

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su última reunión tres nuevos decretos de sendos ciclos formativos de Formación Profesional para ampliar la oferta educativa de la región, en palabras de la consejera Portavoz, Esther Padilla.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha adelantado que son "dos de Grado Medio de nueva creación, Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada y Técnico en Seguridad; y uno de Grado Superior, el de Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales". "Todos se han adaptado a la normativa establecida por el Ministerio", ha señalado.

Padilla ha recordado que uno ya está en funcionamiento, pero los otros dos lo harán una vez que se publiquen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, en ese caso, ya se beneficiarán 400 alumnos y alumnas de la región".

La portavoz ha insistido en que la principal novedad de los tres decretos es que "introducimos la FP Dual desde el primer curso". "Hasta ahora y según estaba regulado a nivel nacional, las prácticas empezaban en el segundo curso del ciclo. Con estas modificaciones que introducimos lo que hacemos es que los chicos y chicas que cursen estos ciclos formativos desde el primer curso ya tendrán prácticas en empresas", ha manifestado.

Padilla ha detallado que, en el caso del Grado Medio en Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada, "los y las tituladas ejercerán su actividad en el servicio de sanidad ambiental dedicado al control de organismos nocivos en aguas, piscinas o en zonas de baño".

"Además, lo harán implementando las metodologías, técnicas precisas y aplicando toda la legislación vigente en varios ámbitos como es la legislación sanitaria, protección ambiental y de prevención de riesgos laborales", ha citado.

Un ejemplo, en palabras de la consejera, de la "ampliación de oferta por la que ha apostado el Gobierno regional en cuanto a la FP en Castilla-La Mancha". Este ciclo comenzará el próximo curso.

TÉCNICO EN SEGURIDAD

El alumnado que concluya el ciclo de Grado Medio en Técnico en Seguridad se encargará de efectuar la vigilancia y la protección de bienes y personas en espacios públicos y privados, tanto en entornos urbanos como naturales. Padilla ha recordado que "este ciclo formativo ya ha empezado a impartirse en este curso, en el IES 'Fernando Zóbel' de Cuenca, con muy buena acogida, ya que se han cubierto todas las plazas".

Por último, la portavoz del Gobierno ha señalado que, tras la publicación del Real Decreto con la nueva titulación del Técnico en Riesgos Profesionales, el Ejecutivo ha tenido que hacer una actualización del currículum. "Lo que hemos hecho es adaptarlo a los cambios legislativos en materia medioambiental y a las nuevas tecnologías. Además, va a permitir que los alumnos que lo cursen, tengan mayor polivalencia profesional y se les facilita una mayor inserción laboral".

Padilla ha recordado que esta titulación ya se imparte en el IES 'Don Bosco' de Albacete, en el IES 'Leonardo Da Vinci' de Puertollano, en el IES 'Azarquiel' de Toledo, en el IES 'Aguas Vivas' de Guadalajara, y en el IES 'Juan Antonio Castro' de Talavera de la Reina.

La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos apostado de manera muy decidida por la Formación Profesional en nuestra región". "Son ya 997 las enseñanzas de Formación Profesional que impartimos en el conjunto de la región, con 45.000 alumnos y alumnas inscritos, una cifra récord de matriculados".

"Una buena acogida no solo por parte del alumnado, sino también de las empresas" ya que, como ha apuntado Padilla, han incrementado su participación en un 50 por ciento en el último año, llegando a ser 11.500 las empresas participantes en ciclos de FP. "Y es que lo dicen los datos, más del 80 por ciento del alumnado de FP de Castilla-La Mancha consigue trabajo en sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma".

Otro éxito de la Formación Profesional es que se ha adaptado de una manera muy específica a las necesidades y demandas del mercado laboral y esto, en palabras de la portavoz del Gobierno, "se traduce en que el 44,8 por ciento de las ofertas de empleo que se ofrecen en la región piden FP". Así que también es un buen indicador de la apuesta por los ciclos formativos tanto para alumnado, para las empresas y para el desarrollo y la generación de empleo en Castilla-La Mancha".

Datos que reflejan también la EPA y de los que se ha hecho eco la consejera, señalando que "en 2024, la tasa de empleo de titulados de FP de Grado Medio fue de 72,2 por ciento, y de 79,5 por ciento para los de Grado Superior".

CESIÓN DE PARCELA EN CIRUELOS

En otro orden de asuntos, la portavoz ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de un terreno propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo) para que se destine a zonas verdes.

"Se trata de una actuación con la que buscamos reforzar el valor social del patrimonio público y mejorar el entorno urbano del municipio", ha señalado Padilla, quien ha especificado que el terreno se encuentra en la carretera de Mora número 6.